快訊／新北萬人快篩11天結果出爐！　侯友宜：強化高風險熱區防疫

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心28日公布新北市新增136例，校正回歸141例，共277例，目前累積2887例。針對各區域篩檢站設立至今，新北市陽性率約為3.2％，各篩檢站目前已篩檢14907人。

新北市長侯友宜表示，市府會持續針對篩檢量級陽性率做監測，目前狀況還算穩定，為了有效減少傳播鏈，特別強化高風險熱區防疫，明天將成立蘆洲第一區的6里熱區中心，升級強化三級，也為升級實戰做演練。

▼新北市28日公布最新疫情狀況。（圖／新北市府提供）

統計至5月27日晚間，新北市總篩檢量達到14907，隨著熱區防疫中心及篩檢站持續增設，整體篩檢量也穩定上升中，26日陽性率一度降到為2.1，27日則為3.0％，目前陽性率為3.2％。

此外，新北市防疫會議邀請台大公衛系教授陳秀熙報告，他強調，唯有快篩才能找出社區中的隱性感染者，因此5月中的高峰期就是因為雙北推出社區快篩站，而陽性率作為預警指標。

▼台大公衛教授簡報新北熱區分佈。（圖／市府提供）

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