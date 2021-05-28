台東林家小館喜宴增1確診　全縣13社區快篩站啟動

▲▼ 台東縣長饒慶鈴召開說明會，表示台東今日新增1確診，案7325為太麻里林家小館餐宴延伸案，並提供足跡圖等。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者楊漢聲／台東報導

台東今(28)日新增1例確診個案，累計8例，縣長饒慶鈴表示，由於確診個案及匡列者以太麻里及金峰鄉居多，除了進行環境清消，即日起也在兩鄉提供特定區域普篩，並於今天啟動全縣13個鄉鎮社區快篩站。台東縣長饒慶鈴提醒民眾，快篩陰性不能掉以輕心，仍須在家做好自我健康監測，另嚴正呼籲民眾配合疫調，已盡速阻斷傳播鏈。

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饒慶鈴在今日疫情說明記者會中指出，今日確診案7325(20多歲、金峰鄉人、案6105女兒)，為太麻里林家小館餐宴案延伸，5/18從高雄搭火車至太麻里，由家人接回金峰鄉，至5/24皆在住家附近商店購物，5/25出現發燒症狀。

縣衛生局表示，昨(27)日已提前在太麻里鄉及金峰鄉設置社區快篩站，昨日篩檢量83人次，全部陰性。另也劃設小區域普篩，提供太麻里北里村2、3、4、5、6鄰及金峰鄉新興村的鄉親，可前往衛生所快篩站進行採檢，並請採檢的民眾全程配戴口罩、勿搭乘大眾交通工具，減少感染風險。

饒慶鈴提到，縣府始終謹守疫調規定，絕不公布個人資料，包含村里、職業別、工作地點等細節，只要是可掌握來往人員名冊的場域，縣府絕對在第一時間將接觸者進行匡列。對於應公布的足跡資訊，疫調至今遭遇許多困難，每一個與人接觸、或進出公共場所的足跡，都可能是傳染的破口，饒慶鈴嚴正呼籲確診鄉親認真回想個人行蹤、採用實聯制APP，提供最正確資料，才能緊急通知更多鄉親注意或居家隔離，盡快阻斷傳播鏈。疫調不實者，依傳染病防治法規定可處6萬到30萬罰款。

衛生局也再次提醒民眾，快篩陰性切勿掉以輕心，當帶有病毒但病毒量不足的情況則無法驗出，請快篩陰性者勿群聚、避免出入公共場所。匡列居家隔離者請待在家，而匡列居家隔離者的接觸者別緊張，做好自我健康監測並落實防疫相關措施，無接觸史活動史且無症狀者則注意身體狀況、落實衛生防護。盼鄉親發揮同理心，不恐慌、不獵巫，非必要不外出，一起阻斷疫情擴散。

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