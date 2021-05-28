快訊／雙北一起封城？　侯友宜：中央要下令區域聯防

記者蔡文鈴／新北報導

新北市自疫情爆發以來，已累積確診2887例確診，早已超過去年兵棋推演的確診人數的內容，但仍未實施封城計畫。對此，新北市長侯友宜28日於疫情記者會表示，疫情仍然嚴峻當中，目前啟動的熱區防疫就是為未來升級做實戰演練，屆時中央一下令就能立刻應變。

侯友宜表示，去年演練過強化擴大管制兵棋推演，去年演練後比照目前行況針對確診區塊做了調整，目前先啟用熱區防疫中心，像板橋、中和區域的方式，做好升級實戰演練。

侯友宜強調，目前新北有14個區域做實戰演練中，隨時跟著疫情做滾動式升級，強化三級就是預先實戰演練，未來中央一下令，我們可以馬上做好。

▲▼新北市新冠感染者八成以上都有市場活動足跡，因此加強市場的管控成為當務之急。（圖／記者湯興漢攝）

民政局說明升級規劃，從去年兵推計畫中，考量人口密度駐商混和交通工具使用狀況，已經整合各局處執行計畫，封城的設定是「低度活動」、「高度管制」，三階段包括管制初期整備、管制初期執行、撤除管制。

民政局表示，強化三級目前正在進行中，現在有很多正在實作，包括衛生局醫療快篩，教育局學校停課，觀光局旅館調整，經發局民生物資市場管制，社會局實施社會關懷，交通局、消防局有都啟動醫療、車輛支援，當初設定腳本，各局處都在實施。

另外，是否與雙北共同執行封城計畫，侯友宜說，升級必須要做區域聯防，自己在去年兵推完後，就曾拜訪台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦、宜蘭市長林姿妙、基隆長林右昌，他強調，「高度管制，不只新北的事情，一定是鄰近縣市、區域聯防的概念」，但是區域聯防也要中央下令，大家一起啟動，才能一起防堵。

▼新北市新冠肺炎疫情升溫，警察餘個熱點進行管制。（圖／記者李毓康攝）

