6成台人10月施打疫苗「疫情能壓住？」　陳時中給答案了

▲若全台有6成民眾施打，就有望控制疫情！（圖／記者李毓康攝）

記者劉維榛／綜合報導

今（28）日下午，15萬劑的莫德納疫苗將抵台灣！而指揮官陳時中一早赴立院時，提到10月底以前，估計全台有6成民眾施打完第一劑疫苗，至於會被分到國產疫苗，還是國外採購的疫苗，到底該如何分配？陳時中回應，仍要看民眾施打的意願，與廠牌進貨速度。

指揮中心公布，今日本再增297例、校正回歸258例，以及19例死亡。各界認為施打疫苗才是有效防堵疫情的關鍵，對此，陳時中在立法院曾透露，若要有6成民眾施打完第一劑，估計10月可以施打完。

[廣告]請繼續往下閱讀...

疫情記者會上，有媒體發問，全台有2300萬人民，若以6成來算，等於約有1400萬的民眾可施打到第一劑疫苗，屆時疫苗廠牌該如何分配？陳時中回應，主要還要看疫苗進來的量，「若大家火力全開施打，預估可到達6成民眾。」

陳時中強調，觀察其他國家施打疫苗的成效，2成以下還看不出效果，但2至4成就有一點點進步，到了4成以上「效果就蠻好的」，若在達到6成「就能把疫情給壓抑住」，期望能盡速到達6成以上。

關於疫苗廠牌分配部分，陳時中說，當然還是要看廠牌進貨的速度狀況，以及民眾施打的意願，都會影響大家施打的廠牌分配。

▼首批莫德納疫苗將來台！（圖／ETtoday製）

