快訊／中央開放自購疫苗　柯文哲不認同：放給每個縣市爭取不太對

▲柯文哲。（圖／北市府提供）

記者陳家祥／台北報導

本土疫情持續延燒，面對確診數居高不下、疫苗不足的問題，有地方政府想自行購買疫苗施打，指揮中心28日公布條件，疫苗需有國外上市證明或替代文件，通過食藥署審查後，依照指揮中心防疫政策使用，才可專案輸入。對此，台北市長柯文哲說，「防疫有一致性，放給每個縣市去爭取，是不太對」。

針對有地方政府、企業喊話要自購疫苗施打，防疫指揮官陳時中表示，要個別購買疫苗有一定困難度，且來台的時間不見得符合需要，為了讓各界更清楚，於是公布地方政府或企業申請新冠疫苗專案輸入的流程。

根據規定，除了要提出八項送檢資料條件，包含計劃書、藥品說明書、原廠授權書、供貨時間及有效期限等。陳時中說，基本上要買有國外上市證明或替代文件的疫苗，審查會在通過食藥署召開專家會議審查，依照指揮中心防疫政策使用，審查通過後才能專案輸入。

柯文哲說，昨天就講了，今天這事情要把台灣人民生命當作重要考量，今天不是為了面子、為了意識形態。柯說，作為一個科學家、一個有實際執政的人，如果是他來決定這件事情的話，「我會主張韓國的戰略，做疫苗代工，而不是發展品牌」。

柯文哲表示，這是國際現實，現在有生產疫苗的，剛好是美國中國蘇連英國德國，當今世界最大國家，這就國際現勢，因為他控制品牌認證，所以也不見得說台灣做得就不好，但很難拿到認證。

柯文哲說，你要是打沒有國際認證疫苗，你將來要出國洽公都很難，因為將來會出現疫苗護照，全世界一定這樣做，這叫國際現實，要在國際現實狀態下找出台灣生路。

▼英國製阿斯特捷利康AZ疫苗。（圖／路透）

▼嬌生疫苗。（圖／路透）

▼莫德納疫苗。（圖／路透社）