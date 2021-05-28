水果商傳播鏈增4染疫　彰化湳底2踩雷「採陰轉陽」295人緊急再篩

▲彰化湳底社區２人採陰轉陽。（圖／彰化縣衛生局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣衛生局指出，彰化今新增7例，校正回歸2例，總累計確診133人，居家隔離人數1,403人，已完成篩檢人數9,339人，陽性率為1.47%，水果商傳播鏈增4人、台北返鄉家庭群聚有3人、單一感染源有2人，另外先前溪湖鎮湳底社區接觸匡列者採檢為陰性者，採檢有2人陽性確診，明天再將度到湳底社區進行2度快篩。

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王惠美指出，先前溪湖鎮湳底社區接觸匡列者採檢為陰性者，近日採檢有2名變陽，5月19日曾參加過龍水宮篩檢的295居民，及設籍在媽厝里居民、5月1日起在媽厝里、湳底里及大庭里的果園工作人員有出現有出現發燒、上呼吸道、腹瀉及嗅味覺異常或其他不適症狀，明天再到湳底社區進行快篩，總共人數有300多人，請攜帶身份證及健保卡，全程免費。

另外水果盤商傳播鏈家族成員接觸者有15人，包括父母、小姑、祖母、婆婆、女婿等等共有12人確診，其次，30歲男5月15日前後與台北友人到台中聚餐，5月24日出現症狀、採檢確診CT18.7、家屬全數採檢隔離，生活接觸史調查中；另外60歲男，在台東工作經由台東醫院通報，感染源待查。

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