美情報界「疫源2大理論」都沒把握！　紐時：還有證據沒研究

▲中國武漢的華南海鮮市場被視為最具可能性的疫情源頭之一。（圖／CFP）



記者吳美依／綜合外電報導

美國總統拜登26日要求，情報部門應加倍努力找出疫源。國家情報總監辦公室（ODNI）27日罕見透露，情報界對於「病毒來源究竟是大自然或實驗室」各有不同看法，但對於2種理論都沒有十足的信心與把握。《紐約時報》同日爆料，情報單位通知白宮，稱擁有大量未經審查研究的證據，還需要更強大的演算分析資源，但可望藉此釐清謎團。

《路透社》報導，國家情報總監辦公室表示，「美國情報界不知道新冠病毒起初在何時、何地以及如何傳播，但他們認為有2種可能情況」，其一是人類接觸感染動物進而染疫，其二是實驗室發生洩漏意外。但是，他們對於2種理論都僅有「低或中度信心」，也就是說，因為目前資訊不足，仍無法判定哪種假說更有可能性。

一位熟悉情報界的消息人士透露，中央情報局（CIA）、國防部情報局（DIA ）目前不支持任何一種解釋，他們與大多數美國情報機構一樣，認為目前資訊不足以下定論。

另據《紐約時報》報導，一名高級政府官員透露新證據一事，但拒絕說明詳情。CNN指出，此事不禁讓人質疑，美國政府調查病毒起源的同時，是否充分利用、審查現有的情報和公衛資訊。

其他政府官員向《紐約時報》表示，白宮希望美國盟友更積極參與調查，釐清病毒來自中國實驗室的可能性，而學界過去普遍認為此事發生機率較小。拜登政府另一名高級官員透露，調查還沒走到死胡同，他們將利用國家實驗室等聯邦科學資源，深究過去沒有檢視過的證據。

防疫宅在家怎麼能沒有Switch！限時快閃特價

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast

