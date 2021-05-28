本來呼籲不要打疫苗「現在罵爆指揮中心」　律師嘆：懲罰的是自己

▲呂秋遠對疫苗政策發表看法。（圖／記者李毓康攝）

文／呂秋遠

在疫苗政策上，我不是專業人士，只能從邏輯與法律來看這個議題。

在大規模的社區感染發生以後，戴口罩、勤洗手、消毒、避免群聚，只是保護自己的方法而已，但是有機會根治，回到先前零本土確診的狀態嗎？很難。能夠回到一天二位數，已經是天佑台灣，只要醫療體系不崩潰，重症患者大量減少、病死的人不要太多，已經是萬幸，畢竟病毒就是這麼可怕，只有疫苗可以遏止這種繼續流行的趨勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

那麼，疫苗呢？中央疫情指揮中心去哪了？只會防堵，其他什麼都不會嗎？

在我這個門外漢來看，防堵，防堵已經很厲害了，更別說口罩供應無虞。現在還能活著打字，等到疫苗出現，我還是要感謝疫情中心的團隊還有其他同心協力的同胞努力，否則我可能去年開始就得要過著現在的生活。可是，現在人心惶惶，群聚感染沒辦法消失，一群名嘴、陰謀家、政客，開始談疫苗，講得自己好像應該就是指揮中心遺漏的疫苗採購專家，把買疫苗當作像是買I Phone一樣，真是讓人匪夷所思。

首先，台灣人是不喜歡打疫苗的。如果真要打，要疫情嚴重、要便宜的、要快速的、要無副作用、要不傷腸胃、要藥性溫和、要永久有效、要施打簡便不痛不癢、要安全性足夠、要可以抵擋各種不同的變種病毒，武漢的、英國的、印度的、南非的，以及往後其他變種的，通通都要能抵禦。

去夢裡吧！夢裡什麼都有。

▲疫苗比較懶人包（圖／ETtoday製）

當時就是這樣，多數台灣人認為，現在防得很好，為什麼要打疫苗，而且這個疫苗這麼爛，感覺起來就是用次等貨，連醫療人員都不推薦呢！萬一副作用發生誰要負責？疫苗的施打率，在疫情嚴峻之前，是多少？彭博社的疫情評比，還因此把我們的名次降到第五名。疫苗有空窗期，也不是說生效就立刻生效，要等一段時間，當時呼籲不要打疫苗，導致現在老人死亡率高，這應該要怎麼算帳？還好意思問指揮中心，為什麼當時不多買一點？

買了你是會打膩？最後還不是讓疫苗過期，難道你以為這跟阿嬷的冰箱內容物一樣，沒有保存期限嗎？上一批疫苗差一點的下場是什麼？台灣人就覺得一定要I phone，不想要其他型的手機，否則寧願不講電話，你要電信公司怎麼辦？問題是，I phone就買不到，現在到處缺貨，當時連美國人自己都不夠用，而且往後又有許多國家，例如印度，連氧氣機都不夠，你要美國人先給台灣，還是先給印度？你以為台灣人是金子框的，印度人的命就不是命嗎？

地方政府現在群雄並起，幾個地方政府都在罵指揮中心，說為什麼不讓買。可是，藥證申請了沒？價錢談妥了沒？品質確定了沒？這就像是有人說，「有批I phone12很純，要嗎？一支2000元，保證品質沒問題」，卻沒跟NCC申請進口，你敢買？現在謠言滿天飛，一個上海代理商，要不要把疫苗賣給台灣、賣什麼品質的貨給台灣、價錢多少、中國方面的政治因素如何克服，有沒有附帶條件，什麼都不知道，到底現在其他人在瞎起鬨什麼？有人可以講清楚交易條件嗎？

▲許多人一直在吵疫苗，讓呂秋遠直嘆「台灣大亂，最後懲罰的是自己。」（圖／記者李毓康攝）

如果不能，是否只是要拿這個「根本還沒成形」的不可能建議來攻擊指揮中心而已？而且，就算現在二千萬劑通通進來，台灣也還沒能力在短時間內消化，打疫苗要時間、要人力、要安排，一口氣進來大量疫苗，能打完嗎？輝瑞等疫苗的儲存要求又高，我們做好準備了嗎？

疫苗該買，我相信指揮中心也會買，也不用把這些事情跟國產疫苗連結在一起，講難聽點，還沒三期的東西，能不能拿來用也不知道，指揮中心也不至於敢在安全性有很大疑慮的情況下，讓國人使用。畢竟萬一產生問題，政治與健康的後挫力不是任何政黨或個人能承擔的，不用把陳時中想得這麼骯髒齷齪沒良心。

在全世界都還需要疫苗的情況下，買疫苗就是需要時間、金錢與實力，我們什麼都不多，那麼就是得要耐心等候。在放榜之前，我們不要以為考生是陳時中，我們都是這個考場裡的考生，好好照顧自己，不要讓自己生病，更不要聽信謠言。時間到了，想懲罰民進黨，多的是機會，先活下來，不要一直詆毀指揮中心的公信力，台灣大亂，最後懲罰的是自己，好嗎？