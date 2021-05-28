新竹縣2企業捐物資　2000瓶消毒罐+2台巡邏車挺員警渡疫情



▲奇鼎科技鄭智文董事長贊助新竹縣警局抗疫消毒罐。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

本土疫情持續蔓延，對於第一線面對民眾的警察而言，身心壓力無比巨大，有鑑於警察感染風險高，新竹縣湖口奇鼎科技鄭智文董事長在林思銘立法委員陪同下，拋磚引玉，捐贈2,000瓶防疫奈米消毒罐給新竹縣警察局，力挺第一線的警察可以安心執勤，持續守護民眾生命財產安全，位於竹北的南茂科技也在竹北市長何淦銘的積極協調之下，由鄭世杰董事長捐贈2部巡邏車維護治安。

鄭智文董事長於27日在立法委員林思銘、新竹市記者公會孫宗榮理事長及陳玉山董事長的陪同下，捐贈2000瓶防疫奈米消毒罐給新竹縣警局。鄭智文董事長表示，疫情持續延燒，警察是維持社會穩定安定的支柱，執勤安全需有保障，透過捐贈防疫奈米消毒罐，讓警察執勤隨身攜帶消毒，有效減少被感染的風險。

▲南茂科技董事長鄭世杰特捐贈2部巡邏車協助第一線員警維護治安。

南茂科技董事長鄭世杰表示，近年竹北市人口近年大幅增加，警用巡邏車使用頻率也快速提升，因此特捐贈2部巡邏車協助第一線員警維護治安。

新竹縣政府警察局局長吳敬田表示，警察執行防疫稽查工作係本於行政一體，防制疫情擴大，不但保護自己及家人，更保護全體社會大眾安全，非常感謝兩家企業捐贈物資提供員警使用，並對其支持警察工作，由衷表達敬意與感佩，相信在各方支持期待之下，一定做好各項警政工作，及有效執行防疫措施，使人民在安全及健康之下生活。

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