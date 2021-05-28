節省清消30分鐘　中市消防局改裝全國首輛防疫救護分艙車

▲▼台中市消防局改裝的全國首輛防疫救護分艙車，可節省清消時間半小時以上。（圖／台中消防局提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

面對嚴峻的新冠肺炎疫情，台中市消防局為了強化第一線救護人員執勤安全，消防人員發揮巧思，針對防疫救護專車進行車內改裝，不但提升救護車內隔離效能，穿著全套防護裝備的救護人員不再汗流浹背，並且減少勤務結束後車內清潔消毒時間半小時以上，消防局長曾進財表示，這次構思為全國首創，值得其他單位借鏡參考。

曾進財表示，新冠肺炎具有高傳染性，救護同仁需穿著全套防護裝備執行勤務，但夏季天氣炎熱高溫，極其悶熱不適，而且載送疑似或確診病患後，車內裝備器材必須清潔消毒，以及再次貼上膠膜隔離，相當耗時費力，因此請同仁研商構思，以「空間分艙、人員分流」概念進行救護車內部改裝。

改裝後的防疫救護專車，後艙座位及擔架床間以透明壓克力板區隔開，讓病患在獨立空間，強化車內安全隔離效能，如此一來，穿著全套防疫裝備的執勤就可在前座駕駛艙使用冷氣空調，降低因空調循環造成感染之風險，而且減低悶熱不適感，不但大大降低同仁感染風險與執勤負擔，更能節省清消時間半小時以上。

這次改裝作業由第三大隊大里分隊優先進行，大里分隊原本即為防疫專責分隊，2020年疫情開始迄今，已執行95件新冠肺炎相關救護勤務，第一線執勤人員都表示，改裝效果良好，大幅減輕負擔及炎熱高溫之不適。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

