地方想自行買要通過8條件！指揮中心公布「疫苗輸入」流程表

▲指揮中心記者會，指揮官陳時中 。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

本土疫情持續延燒！有地方政府及企業想自行購買疫苗來施打，指揮中心也在今(28日)公布企業或地方政府，要個別購買疫苗的8項條件等必備流程。

日前傳出郭台銘有意引進上海復星BNT疫苗到台灣，永齡基金會執行長劉宥彤27日上午代替郭台銘出面提出3點回應，強調政治要為經濟服務，以現在台灣疫情的情況，真正解決的辦法還是要有疫苗。除此之外，台灣許多縣市政府因為地方疫情嚴峻，也提出希望能自行購買疫苗，像南投縣長林明溱就曾表示已與代理商「上海復星醫藥」接洽過，準備動用2500萬預備金購買30萬劑德國BNT輝瑞疫苗，免費供縣民施打。

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對此，陳時中表示，要個別購買疫苗有一定困難度，且來台的時間不見得符合需要，為了讓各界更清楚，於是公布地方政府或企業申請新冠疫苗專案輸入的流程。除了要提出八項送檢資料條件，包含計劃書、藥品說明書、原廠授權書、供貨時間及有效期限等。

陳時中表示，基本上要買有國外上市證明或替代文件的疫苗，審查會在通過食藥署召開專家會議審查，依照指揮中心防疫政策使用，審查通過後才能專案輸入。

▼地方政府或企業申請COVID-19疫苗專案輸入流程。（圖／指揮中心提供）