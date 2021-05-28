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翁茂鍾勾結南警副所長！「假裝易服勞役」　關鍵一點讓他露餡

▲傳有組頭以染疫人數為賭盤之賭博行為，台南地檢署與台南市警察局成立專案小組，全力查緝偵辦。（圖／記者林悅攝）

記者林悅、林昱萱／台南報導

佳和集團翁茂鐘2002年間涉炒作佳和集團股票等案，高院以違反證交法及商業會計法等罪，判處合併執行1年定讞，可易服勞務，但他卻被控未實際在台南市警麻豆分局官田所從事社會勞務，而檢察官從其消費紀錄搓破整起騙局。對此，台南地檢署28日偵結，依使公務人員登載不實文書罪嫌起訴翁男與已退休楊姓副所長，另林姓退休觀護助理員及當時員警11人緩起訴3年，向公庫各支付18萬元。

台南地檢署指出，台灣高等檢察署發交南檢偵辦翁男不實執行社會勞動案，翁男於2002年間因涉及共同炒作佳和公司股票及填製不實會計憑證，遭台灣高等法院判處應執行有期徒刑1年確定，經台北地檢署囑託南檢執行，並經南檢准予易服社會勞動，於2002年9月執行完畢。

台灣高等檢察署檢察官日前重新檢視該案卷宗時，發現翁男竟於短短2002年1月至9月間，即將合計2196小時之社會勞動執行完畢，疑似涉有執行不實之情形，經核對相關資料後，認其應有未依規定前往社會勞動機構，即原台南縣察局麻豆分局官田分駐所執行，該分駐所督導人員卻將之記載為按時執行，乃將全案發交台南地檢署偵辦，南檢分由檢察官郭書鳴負責主辦。

台高檢於3月31指派11位台高檢檢察事務官南下協助，台南地檢署則由檢察長親自領軍，率領2位主任檢察官及6位檢察官協同檢察官郭書鳴指揮南下協助之11位檢察事務官、南檢19位檢察事務官與行政科室同仁偵辦此案，並請內政部警政署政風室協助函調相關資料。

本案於4月1日凌晨4時許由南檢檢察長親自主持勤前教育，清晨5時50分，主任檢察官、檢察官及30位檢察事務官即於各指定處所進行同步傳訊，總計傳訊被告16人，證人1人，函調處所6處。傳訊對象除翁男外，尚有8名現職員警、5名退休員警、翁男之秘書以及南檢已離職及現職之觀護佐理員等人。

受傳訊之被告到達南檢後，馬上由檢察事務官進行初詢，而後由檢察官進行複訊，本案經訊問後，認翁男涉嫌與該分駐所已退休之前楊姓副所長同謀，明知某些執行時段，翁男並未實際進行社會勞動，卻在相關督導與簽到表冊上不實記載為按時執行，使翁男得以提前將應執行之時數執行完畢，所犯公務員登載不實罪嫌重大，且有串證及滅證之虞，翁及楊2人均諭知聲請羈押禁見。

另時任該分駐所之徐姓員警、張姓前員警（已退休）、曾姓員警、駱姓員警各裁定具保10萬元，南檢已離職之林姓觀護佐理員具保8萬元。南檢指出，社會勞動制度立意良善，卻遭翁男等有心人扭曲濫用，虛偽作假，逃避刑罰制裁，台南地檢署必從嚴從速偵辦，以維刑罰執行之公平性。

檢察官查出，翁男在警所工作日誌所載時間內，有健保卡、金融卡、信用卡等使用紀錄及帳戶交易明細，使翁男犯行露餡，認定翁男易服社會勞役造假而起訴相關被告。

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