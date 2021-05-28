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獨居長者篩檢等待空窗期　台南市政府將安置防疫旅館

▲台南市長黃偉哲指出，獨居長者篩檢需要居家檢疫、隔離之前，先要經過PCR篩檢結果這段空窗期，由市府負責幫忙，把長者安置到台南市防疫旅館。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲指出，獨居長者篩檢需要居家檢疫、隔離之前，先要經過PCR篩檢結果這段空窗期，由市府負責幫忙，把長者安置到台南市防疫旅館。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

獨居長者接到通知做篩檢，等候篩檢結果這段空窗期，中央沒有協助入住防疫旅館獲得照顧，市長黃偉哲指出，台南市限定加碼，這些接到防疫通知需要居家檢疫隔離之前，先要經過PCR篩檢結果這段空窗期，由市府負責幫忙，把長者安置到台南市防疫旅館，費用由市府協助處理，讓長者等待期間可獲得協助跟照顧。

黃偉哲指出，除了蔡英文總統說的8月取得1000萬劑，如果在8月之前能夠提前到的，像莫德納28日下午就會到15萬劑到，如果分配到地方上來，市府也會優先提供給相關的醫護還有防疫人員優先施打。目前台南市警消部分，先分配1300劑，市警局1000劑、消防局300劑，給第一線防疫警消人員優先施打，保障其安全。

對於台南市市場的部分，黃偉哲說市府還是非常擔心，除了在雙北，包括台北柯市長、新北侯市長都有提到，市場可能造成很多群聚之外，對於台南市的一些傳統市場，我們也希望減少群聚、不戴口罩的狀況，不戴口罩的部分我們會加強巡查，現在不勸導就開罰，如果效果不佳，會採取進一步的管制措施，希望大家都能配合各項防疫政策。

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