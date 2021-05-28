台南勇消隨機送暖給「無罩」路人　謝榮展：為防疫盡點心力

▲台南市消防局南科分隊消防小隊長謝榮展，他隨身攜帶醫療級防疫口罩，如有看到沒有戴口罩的民眾，他就主動送口罩給對方，希望透過這個小小動作，喚起民眾危機意識，保護自己也保護別人。（圖／謝榮展提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局南科分隊消防小隊長謝榮展，平時消防、救護不遺餘力，身為救人防疫的一員，眼見疫情日愈嚴重，也興起「送罩」助人的善念，他隨身攜帶醫療級防疫口罩，無論出勤或休假外出，如有看到沒有戴口罩的民眾，他就主動上前關懷送口罩給對方，希望透過這個小小動作，喚起民眾危機意識，養成防疫觀念，保護自己也保護別人。

台南市南科消防小隊長謝榮展說，早在今年5月初，新冠肺炎疫情進入剛開始有擴大勢時，他就隨身攜帶好幾包醫療等級防疫口罩在身上，無論是出勤進行消防、救護，或是休假時外出休閒購物，只要發現有民眾未戴口罩，他就會主動上前關懷，並送上口罩給對方戴上，這個小小的動作，常給對方驚喜，絕大多數的人馬上戴上靦腆道謝，令他備感溫暖，但也有極少數的人會有不好的反應，說：「我又不認識你，關你屁事！」轉身就走，但他並不以為意，只是希望這一個小小的動作，能喚起民眾的防疫危機意識，養成防疫的正確觀念。

謝榮展說，他是基層防疫人員之一，對疫情相關會比較關心，因為防疫他平常就有買很多口罩，一個口罩也不貴，所以送人口罩並不是什麼難事，他平日就常做一些愛心捐贈、保護動物…的慈善行為，他看到疫情在世界各地發燒擴大，想到如果擴散到台南，將會造成民生、經濟很大的傷害，因而才想到送口罩給可能忘了帶口罩出門的人，讓對方受到保護，以免成防疫破口。

謝榮展說，戴口罩可以保護自己與別人。如今疫情進入3級警戒，在政府強力要求下，大家出門都會戴口罩，現在不戴口罩的人已經很少，但他還是會將口罩隨身攜帶，免費「送罩」給無罩民眾，一直到疫情解除為止，為防疫盡份心力。

48歲的謝榮展表示，他是台南人，在南科分隊服務20多年，消防救火、救護救人都要做，他看過太多人生百態生離死別，人平安健康才是重要的。他不認為他送口罩給「無罩」民眾是什麼了不起的事，他只是以民眾的角度及立場去關心別人，希望對方養成防疫觀念，戴起口罩，大家共同努力，齊心度過這次艱困疫情難關。

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