計程車跑整天收入0元！小黃司機憂「沒錢繳貸款車被沒收」提4訴求

▲計程車司機受到疫情影響，收入幾乎歸零。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎本土疫情大爆發，計程車司機生計大受影響，有司機透露現在跑車一整天，都接不到任何一組客人，即使運氣好順利載客，也多是里程費百元內的短程客人，計程車公會提出四點訴求，希望政府能協助業者度過難關。

計程車公會理事長梁平良表示，18日已有行文交通部，公會針對此波疫情提出四點訴求，第一，希望政府按照去年做法，對計程車司機發放薪資與油錢補貼。第二，考慮到司機收入幾乎歸零，貸款根本無法負擔，希望政府能協調貸款公司，提供半年的緩衝時間。

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第三，由於計程車司機是大眾運輸中，與乘客接觸距離最近的，染疫風險相對也較高，因此希望政府提供業者防疫物資，如口罩、酒精等。第四，希望政府能將計程車司機列入優先接種疫苗的名單中。

▲計程車司機呼籲，盼政府提供營運補貼與無息貸款等協助。（圖／記者湯興漢攝）

梁平良坦言，現在計程車載客量只剩一到兩成，許多司機跑車一整天，幸運的話只能接到兩到三個案子，且多是以買東西的短程客人為主，里程費通常在百元以內，上下班、到外縣市的長程客人幾乎歸零，馬路上招車的人也不復見。

交通部去年5月曾針對計程車推出一系列補貼措施，包括薪資補貼，每人每月1萬元、連續3個月，共3萬元，此外還有油料補貼每月2000元、連續6個月，共1.2萬元，若司機上滿培訓課程150小時，還可領18960元的補貼，合計每人半年最多可拿到6萬元的補貼。