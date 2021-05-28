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紓困預算總額上限朝野喬不攏　立院留待31日表決處理

▲▼四平街商圈,三級警戒,防疫,小吃店,生意冷清,沒有人潮。（圖／記者周宸亘攝）

▲全國提升至三級警戒，台北街頭生意冷清。（圖／記者周宸亘攝）

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情升溫，行政院會日前通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》修正草案，再次提高紓困振興特別預算上限至新台幣6300億元。對此，立法院長游錫堃分別於27、28日召集黨團協商，針對預算上限金額朝野未取得共識，全案將留待31日院會表決處理。

行政院會13日通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》修正草案，再次提高紓困振興特別預算上限至新台幣6300億元，並將特別條例期限延長至2022年6月30日，草案函請立法院審議。

游錫堃分別於27、28日召集黨團協商，研商行政院函請審議《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第11條及第19條條文修正草案相關事宜，民進黨團於會中提出修正動議，主張將紓困預算總額上限調整為8400億元。

歷經兩天協商，針對第19條的條例施行期間，各黨團原同意延長期限至2022年6月30日，條文按照行政院提案通過；在第11條的條例所需經費上限，朝野黨團則未取得共識，因此保留送31日院會處理，並依時代力量黨團、台灣民眾黨團、國民黨團、民進黨團之順序進行處理。

此外，本次協商也通過203項附帶決議，同時保留3項附帶決議，並送31日院會處理；當天院會則不再處理其他新送附帶決議，各黨團也共同簽署協商結論。

不過，國民黨團在28日晚間6時緊急通知社會福利及衛生環境委員會，表示國民黨團總召費鴻泰、國民黨團書記長鄭麗文的簽名撤簽，協商暫無結論，全案預計留待31日院會處理。

對此，游錫堃晚間表示，立法院前後花了9個小時，審議了200多項的立委提案，其中有203案順利處理完畢，只保留了3項，很有可能必需於下週一院會表決。

游錫堃指出，立法院將於31日加開院會，希望能夠順利三讀通過，將預算上限提高到最低可以再追加2100億以上，並延長紓困預算使用期限到2022年6月，以幫助受到疫情波及的民眾和產業度過難關。

游錫堃也說，防疫視同作戰，感謝立法院各黨團並肩合作，提供行政部門更多能量，盼此得以儘速緩解疫情。

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