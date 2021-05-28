北病南送提前部署！彰基清空慢性病房　中華路院區收治確診病患

記者唐詠絮／彰化報導

台灣疫情嚴峻，配合中央疫情指揮中心調度北病南送，彰化基督教醫院超前預備，將中華路院區原本收治的慢性病患移轉其他院區，準備收治中部、甚至北病南送的確診病患。彰化基督教醫院院長陳穆寬教授表示身為彰化縣唯一醫學中心，彰基承擔防疫重任責無旁貸。

▲彰基中華路院區將收治確診病患。（圖／彰化基督教醫院提供，以下同）

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由於彰化地區新冠肺炎確診數也逐日攀升，為了確保醫學中心的醫療量能能救治急重症患者，因此5月28日起，將中華路院區大樓的病人清空，移轉到南郭總院區救治，以便在中華路院區設置防疫專責病房。陳穆寬表示，「彰基是彰化縣唯一的醫學中心，要守護128萬彰化縣民的健康，也要兼顧南投、雲林分院的縣民」。

陳穆寬指出，「中華路院區原本就有10床負壓隔離病房，這週末會改裝成為專責防疫病房，除了可以守護彰化及其他中部地區民眾，甚至可以配合政府『北病南送』政策，紓解北部醫療量能吃緊的狀況。」彰化基督教醫院也已經規劃完整的動線與人員訓練，除了將盡速把病房升級為負壓隔離規格的防疫病房之外，對周遭環境的感染控制也做嚴密的規劃，「會讓我們的醫護人員安心照顧病患、也絕對不會造成附近環境與居民的困擾。」

由於臨時需移轉病房，擔心造成病患及家屬的不安，彰化基督教醫院院牧部成如慧牧師，也帶領中華路院區醫護同仁和即將轉床的病患及家屬禱告，祈求上帝保守轉床過程一切順利，也求主保守每位將要投入防疫照護的醫護人員。

目前預計於5月29日中午前，完成第一階段轉床，清出一整層樓病房，並開始由工務協助設置防疫專責病床，屆時病室內負壓環境空氣只入不出，可為醫護人員在走廊創造乾淨的環境，而空氣排出病室時，會經由HEPA(高效率過濾網)將髒汙病菌濾除後再排出戶外。

彰化基督教醫院曾在去年5月超前部署正/負壓手術室，彰基工務團隊對於在極短時間內打造符合防疫需求的負壓病房，有充足的經驗與很好的成果，這次因應防疫專責病房擴充，需要在短時間內完成負壓病房設置，彰基工務秉持專業，可打造讓醫護人員、週遭居民都安心的環境。

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