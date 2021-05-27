花蓮增6例「縣府員工也確診」　萬華大舅子去打牌全家5人確診

▲花蓮5月27日新增6名個案，其中5人是因萬華大舅子來遊玩造成家庭群聚傳染。（圖／翻攝自花蓮縣政府）



記者陳豐德／花蓮報導

花蓮縣27日新增6例確診，其中5例為有台北萬華旅遊史案4260「大舅子」到花蓮後，所帶來的家庭群聚感染，包含開車搭載大舅子的夫妻、媳婦，以及大姊夫、二姊夫皆在26日晚間確診，另外一例案6755女性則是10號與丈夫到萬華海鮮餐廳用餐，回花蓮後才發現確診。縣長徐榛蔚表示，今日新增其中一名個案為縣府員工，21、24、25號都有去美崙第二辦公室上班，美崙社福館辦公室員工已全面快篩，截至記者會前111皆為陰性。

花蓮縣衛生局局長朱家祥表示，27日花蓮新增6例，5例是家庭群聚感染，1例為獨自感染，傳染源皆與台北萬華地區有關。其中群聚感染源為案4260的大舅子，他在15至17號從萬華到花蓮遊玩，期間住在親戚家，並且與家人共餐與活動，造成群聚感染現象。

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▼家庭群聚感染關係圖。（圖／翻攝自花蓮縣政府）



案6556男子15號10點開車到車站搭載從萬華來的大舅舅，並與他共同打牌、用餐，期間僅有16號上午有到秀姑巒溪附近的景點拍照遊玩，17號後出現症狀後，18、21、24號都有到中山路診所就醫，其餘時間都在家中，直到25號發燒到慈濟醫院採檢，5/26 PCR陽性確診。

案6754是6556的妻子，一起服侍大舅舅3天，其餘時間都在家，並無特別出門，直到大舅舅及丈夫陸續確診後，25號採檢後26號確診。

案6776是縣府員工，為夫妻個案的媳婦，只有跟大舅子問候一聲就去台東旅遊，20號出現咳嗽症狀、21號肌肉痠痛、流鼻涕、胃痛不舒服，早上還有去縣府上班，由於公婆不舒服，晚間去中山路診所就醫之後返回勝安村娘家，之後24、25號還有去花蓮縣政府美崙第二辦公室上班，起初到醫院快篩初採是陰性，26號晚上六點鐘收到疾管署通知陰轉陽確診。

案6555大姊夫是77歲男性，與夫妻個案住同棟不同樓，平常很少出門，18號有咳嗽發燒的狀況，9點至莊敬路診所就醫，24號中午12點去中山路診所就醫並去藥局拿藥，其餘時間都在家，5/25發燒到急診住進負壓病房，5/26號確診。

▼花蓮縣衛生局長朱家祥說明家庭群聚傳染關係。（圖／翻攝自花蓮縣政府）



案6638二姊夫，每個星期一跟星期二都會到夫妻個案家打麻將，17、18號剛好有過去打麻將，當時大舅子也在有一起共餐、打牌，23號出現咳嗽頭暈狀況，24號下午4點去中山路診所就醫，20、24號下午5點到6點期間有前往德興運動場運動，25號到急診採檢，26號確診。衛生局長朱家祥強調目前已快速追蹤到牌友，有2位牌友初篩是陽性，需要進一步檢查才能判斷是否確診，已大規模清消。

案6755的58歲女性10號開車與丈夫到台北萬華海鮮餐廳聚餐，11號回花蓮，17號快篩全家人陰性，21至26多數時間在家中自主健康管理，外出都配戴口罩，與他人接觸未達15分鐘，24號有流鼻水等症狀騎車去看病，25號9點去醫院急診採檢，26號隔天通報陽性確診；朱家祥表示因為有自主健康管理，所以對社區影響是相當小的。

▼花蓮縣長徐榛蔚強調縣府已經快篩111名，初採結果都是陰性。（圖／翻攝自花蓮縣政府）



縣長徐榛蔚說收到確診後隨即啟動緊急作為，縣府早在21號就啟動異地辦公，二6776當日就在美崙第二辦公室上班，當天她已有不適，目前第二辦公室5樓、6樓全員快篩，與6776為圓心擴大採檢，直至27日下午3點快篩採檢111人全數陰性；而第二辦公室今天8點開始在家居家辦公，明天開始休館3天進行徹底清消。

秘書室發言人則表示，案6776在美崙社福館6樓上班，從啟動準三級後就不接受洽公，社福館全員接受快篩。花蓮縣衛生局局長朱家祥光靠公文染疫沒有那麼容易，目前了解是要密切接觸15分鐘才會，但還是要呼籲縣民多洗手。

記者詢問目前新設置了快篩站，原因是否為專責醫院不堪負荷；對此花蓮縣衛生局長表示，相對於萬華專案、北投專案，目前正在實行的可稱之為「縣府專案」，為了針對案6776周遭擴大篩檢，才在花蓮市衛生所門口設立快篩站，並不是因為醫院負荷不堪，而是希望做更大面積的篩檢，希望可以找出真的有被感染的個案，也希望讓縣府同仁安心。