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Apple iOS14.6可訂閱　點進來three了解「Podcast是什麼」

▲podcast,播客。（圖／記者劉亭攝）

▲iOS14.6更新。（圖／記者劉亭攝）

 記者劉亭／綜合報導

蘋果25日公布iOS 14.6作業系統更新，宣布支援Apple Podcast內容，開放訂閱制與訂閱頻道功能，在新設計的節目頁面中，聽眾可以透過標題、節目敘述等，搜尋出自己喜愛的內容。

除此之外，Apple Podcast增加儲存並下載單集、自動將節目加入「資料庫」的選項，並在搜尋頁面增加了排行榜和熱門類別，讓聽眾可以快速取得喜歡的節目。

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iOS 14.6針對新推出的配件Air Tag也提供支援，可以利用「尋找」App追蹤並尋找您的鑰匙、錢包、背包等重要物品。本次更新也修正了iPhone錯誤，包含當使用者佩戴口罩時使用 Face ID，可以透過 Apple Watch解鎖 iPhone以及修正討論串底部訊息被鍵盤隱藏。

▲▼PODCAST排行榜。（圖／翻攝自Apple podcast）

▲PODCAST節目多元。（圖／翻攝自Apple podcast）

Podcast是什麼？

Podcast是iPod和broadcast（廣播）兩個單字結合而成，是一種可以讓聽眾隨選隨播的新媒體，類似聲音版的Youtube，在國外已經行之有年，而隨著百靈果、股癌、台灣通勤品牌等節目打出知名度，破千人加入播客的行列，在2020年爆發成為「台灣Podcast元年」，聽眾也以倍數成長。

KKBOX、SoundOn及Firstory等本土平台都在Podcast這塊努力耕耘；臉書也準備大舉進軍，與Spotify合作，使用戶可以直接在臉書上找到喜歡的節目，並且直接收聽，不用再跳轉至其他平台。

還不知道收聽甚麼節目嗎？

《推薦給大人的節目》

「我在案發現場」由記者陳豐德邀請資深刑警或記者，從第一線視角談台灣的各大社會案件，近日更找來了資深鑑識師阿善師客串。

「小編沒收工」每周一到周

《給熱愛學習的你們》
「宇宙人外信」由英文主播劉傑中搭配國際線記者Ryan、隔壁老王，用時事議題入手，一次學會英、日、韓文三國語言。

「地產詹哥老實說」想要投資買房，卻不知道怎麼下手，聽詹哥一起從小資晉身蝸牛族。

《睡前放鬆一下》

「有點毛毛的」在家中時間變長了，和毛孩相處時間也拉長，收聽節目了解牠們的心事和各種照顧秘笈。

「八年級生」兩個八年級女生暢談她們的工作觀、感情史，以及理財想法，專屬八年級的玩笑胡鬧。

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