蘋果iOS 15最新功能！　分享音樂、Podcast「增加人與人連結」

記者劉亭／綜合報導

蘋果於台灣時間8日凌晨1點線上召開全球開發者大會WWDC 2021，因應疫情下的生活，iOS 15新增了許多功能，其中全系統適用的「與您分享」，可以讓使用者分享音樂、Podcast、電視節目…等，增加「人與人的連結」。

由於全世界都壟罩在新冠肺炎疫情之下，蘋果本次發表大會強調「後疫情生活」，讓果粉們在遠距離上班、上課，並且維持社交距離之下，一樣可以和親友們分享自己的生活。

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▲iOS15新功能SharePlay。（圖／翻攝自蘋果官網）

這次也推出了「與您分享」 功能，可以找出曾在「訊息」對話內分享的文章、音樂、電視節目、照片等等，也可以在「照片」、Safari、Apple Music、Podcast、 Apple TV 等 app 中顯示，快速取得特定資訊。

本次更新特色之一在於FaceTime，使用者可以用iPhone、iPad、Mac進行SharePlay，包括在 Apple Music 上一起聽音樂、同時觀賞電視節目或電影、或分享螢幕一起查看 app，更能一起控制。

使用者可以在進行 FaceTime 通話的同時，在大螢幕上觀賞節目或電影，SharePlay 會同步所有人的播放進度，包含HBO Max、TikTok、Twitch等都將整合到他們的 app 裡。

還沒聽過Podcast？

《推薦給大人的節目》

「我在案發現場」由記者陳豐德邀請資深刑警或記者，從第一線視角談台灣的各大社會案件，近日更找來了資深鑑識師阿善師客串。

「小編沒收工」每周一到周五清晨只要聽10分鐘，就可以掌握最新網路話題，不怕聊天跟不上。

《給熱愛學習的你們》

「宇宙人外信」由英文主播劉傑中搭配國際線記者Ryan、隔壁老王，用時事議題入手，一次學會英、日、韓文三國語言。

「地產詹哥老實說」想要投資買房，卻不知道怎麼下手，聽詹哥一起從小資晉身蝸牛族。

《睡前放鬆一下》

「有點毛毛的」在家中時間變長了，和毛孩相處時間也拉長，收聽節目了解牠們的心事和各種照顧秘笈。

「八年級生」兩個八年級女生暢談她們的工作觀、感情史，以及理財想法，專屬八年級的玩笑胡鬧。