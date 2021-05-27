三級延長台北101晚間點燈　「齊心守護台灣」鼓勵民眾團結

▲即將進入延長三級防疫之際，台北101點燈鼓勵民眾團結，此為去年護理師節的點燈標語。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣疫情在約兩週前，確診者人數每日大增，隨著全台即將進入防疫第三級延長的期間，台北101大樓也宣布，將從今（5／27）起至明共2天，在大樓外牆點燈，其文字內容除了感謝第一線防疫與醫護人員，也號召民眾能一同團結抗疫。

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▲台北101今晚點燈鼓舞民眾抗疫，此為去年護理師節點燈，民眾拍下點燈標語。（圖／記者林敬旻攝）

5月份疫情感染進入社區，官方宣布的確診人數激增，短短兩星期就歷經雙北、全台依序進入防疫第三級，學校停學停課，民眾分流上班，百貨業者紛紛調整營業時間，或者做出停業決定，以及部分地區餐飲禁止內用等措施。

而日前，中央流行疫情指揮中心再宣布，防疫升級原訂至5／28，又再延長至6／14，顯示抗疫可能成為長期抗戰，為鼓舞民眾信心與團結力量，台北101也在即將進入三級延長期間交界時，宣布5／27與5／28共2天，從晚上6點半至晚上10點，在大樓外牆點燈感謝第一線防疫人員。

▲台北101從5／27起一連兩天傍晚都在外牆點燈。（圖／Pixabay）

台北101表示，因近期疫情嚴峻，為鼓勵全民齊心團結，配合防疫政策守護台灣，保持信心共度難關，更感謝防疫英雄守護國人健康，傍晚外牆將打上「全民齊心防疫」、「一起守護台灣」、「感謝防疫英雄」、「守護國人健康」、「團結保持信心」、「一起共度難關」、「希望大家平安」、「台灣加油」字樣。