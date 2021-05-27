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台科大「垂直防火塔」奪iF新秀最大獎　打造森林大火動物避難處

▲▼ 台科大「垂直防火生態塔」奪iF新秀最大獎　打造森林大火動物避難處 。（圖／台科大提供）

▲台科大建築所賴翰宇設計「垂直防火生態塔」，獲有「設計屆奧斯卡」之稱的德國iF設計新秀獎，並獲頒3500歐元獎金。（圖／台科大提供）

記者崔至雲／台北報導

台科大報喜訊！建築所賴翰宇設計「垂直防火生態塔」（Fireproof Ecological Vertical Tower），獲有「設計屆奧斯卡」之稱的德國iF設計新秀獎（2021 iF Design Talent Award）最大獎Best of the Year的肯定，並獲頒3500歐元獎金，是目前台灣所獲頒最大獎項和獎金金額。

德國iF官網於歐洲時間25日公布2021 iF Design Talent Award得獎結果，iF設計新秀獎是世界各地學生的最重要的設計獎之一，今年競賽類別以聯合國的可持續發展目標(Sustainable Development Goals)為題，每年約有5300多件來自49個國家的參賽作品，今年全球只選出6件BEST OF THE YEAR的最大獎項，頒發不同金額的競賽獎金。

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台科大得獎作品「垂直防火生態塔」是建築系副教授陳彥廷指導碩士生賴翰宇設計，透過編織技術強化結構，結合防火材料的融入，築成為一座防火的高塔，打造一個動物可在森林大火發生時的避難處。

賴翰宇表示，大概在一年多前看到澳洲大火的新聞，就注意到森林大火對動物生態有很大的迫害，新聞中可看到森林大火發生快到令人無法反應，溫度之高導致無法輕易撲滅，澳洲的大火估計已有超過10億隻動物在大火中喪生，許多都為澳洲大陸本土獨有動物生態，因此，提出「防火生態塔」的概念，期望未來發生大火時可以增加各種動物的存活機會，能夠減少對於動物生態的破壞。

賴翰宇說，「垂直防火生態塔」，外層以線性建材融入防火的科技技術，將作為抵擋火的主要結構，內部以雨季收集的雨水做為能量以及阻擋熱輻射使用，發生火災時可以讓動物有機會往內部躲藏，也增加人類救援時間，不至於對動物生態造成毀滅性的打擊。此外，內部還是有仿生的自然設計，在無大火時，動物也能棲息。

賴翰宇表示，為了對防火素材有更多的了解，希望能找出可通透又防火的方式，還特別請教了消防員，最期待如果作品可以真的實現，能避免大量動物死亡和生態浩劫。

台科大校長顏家鈺表示，每年舉辦兩次國iF設計新秀獎是全球頂尖設計學生們角逐的設計獎項，台科大建築所學生能拿下首獎獲得3500歐元是目前台灣表現最好的成績，除了展現台科大同學關懷永續發展的全球議題外，也呈現扎實的設計能力。
 

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