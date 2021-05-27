AZ疫苗配發數量曝光！高雄比新北重災區多　陳時中說原因

記者洪巧藍／台北報導

前兩批AZ疫苗即將用盡，從COVAX分配41萬劑疫苗終於配發首批15萬劑，中央流行疫情指揮中心今（27）日公布縣市分配數量，台北最多2.22萬劑，新北1.8萬劑，而高雄也有2.1萬劑。外界質疑高雄分配疫苗為何比重災區新北要多，陳時中說明，分配與需要人數、以往施打率有關，根據接種對象人員數做比例分配，這是根據以往接種經驗加上需求量做出的分配。

▲食品藥物管理署完成COVAX輸入第二批AZ疫苗檢驗 並核發封緘證明書。（圖／食品藥物管理署提供）

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指揮中心今日公布41萬劑AstraZeneca COVID-19疫苗配發作業，第一階段15萬劑(5/27撥配，用罄前隨時撥補)，其中雙北地區以第一類至第三類人員(包括醫事人員、防疫人員及高接觸風險工作者)未曾接種者為優先施打對象。雙北以外縣市，則以第一類人員(醫事人員)未曾接種者、醫護人員與亟需公務出國接種第二劑者。

第二階段26萬劑(6/10起調整對象)，以全國第一類至第三類人員(包括醫事人員、防疫人員及高接觸風險工作者)未曾接種者，為優先施打對象。後續再視下批疫苗到貨進度、接種情形及疫情狀況，滾動檢討調整開放第四類至第八類對象未曾接種者進行施打。

指揮中心發言人莊人祥進一步解釋，雙北以外是用未接種疫苗第一類人數的六成去估算，雙北是用1～3類未接種人員數的六成，得到的數字。