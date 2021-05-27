「停課不停班」增加學生染疫風險！　陳時中：親密接觸才是主因

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者施怡妏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（27）日公布國內新增401本土確診病例，另有266例校正回歸，目前全國停課不停班，但教育部每天公布的學生確診卻持續上升，25日單日還衝高到47人，其中以國小生最多，外界推測是不是因為沒有停班，導致家長把病毒帶回家給小孩。

記者會上有記者提問，外界猜測，是不是因為停課不停班的緣故，導致家長下班後將病毒帶回家，增加小孩染疫的風險。指揮中心指揮官陳時中回應，小朋友在家有沒有停課，染疫的風險都是在的，「最主要還是家庭內的親密接觸，家長有沒有停班，都會有這樣的情形，也不會因為小孩有沒有停課，減少家庭內的親密接觸」。

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陳時中表示，全國停課的目的在於，學生確診後，不會再到學校傳染給其他人，造成校園多起群聚感染。

根據教育部每日的《covid-19各級學校學生確診案例統計》資料顯示，從4月20日至5月26日，全國學生確診人數已累積至200例，其中包含10例境外移入（以大專校院生為主），本土累積200例，包含74例大專校院生、38例高中生、23例國中生、43例國小生、22例幼兒園學生。相較於昨日累績163名學生確診，又增加了47名案例。