快訊／郭台銘買BNT疫苗給北市？　柯文哲回應

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心27日公布，新增401例本土，以新北市177例最多，其次為台北市130例，另增加13例死亡個案，校正回歸個案266例。台北市政府27日15時30分召開防疫記者會，針對鴻海創辦人郭台銘有意引進上海復星BNT疫苗，市長柯文哲表示，這跟台北市無關，「如果要買，（台北市）是出一個開口合約」。

柯文哲表示，郭台銘買疫苗，跟台北市無關，如果台北市要買，是出一個開口合約，就像要買口罩，請全世界找貨，台北要買，是出開口合約，請代理商申請，送台灣EUA審查。

永齡基金會執行長劉宥彤27日上午代替郭台銘出面提出3點回應，強調政治要為經濟服務，以現在台灣疫情的情況，真正解決的辦法還是要有疫苗。

劉宥彤3點聲明：

1. 媒體報導有關於北京政府、國台辦等政治力介入，事實上，上海復星、德國BNT的疫苗是完全一樣的，雙方與美國輝瑞之間是屬於商業合作模式，甚至早在美國輝瑞之前，上海復星就已經在這個合作案裡面了，跟政治沒有太大的關聯性。

2. 郭台銘一本初衷，尤其現在疫苗購買量的困難，郭台銘本來希望鴻海與永齡基金會可以合資向國外購買，企業可以拋磚引玉，可以為國家盡一份心力，為國家爭取重要的物資，為台灣民眾與國家都是一件好的事情。

3. 郭台銘一再強調，政治要為經濟服務，以現在台灣疫情的情況，真正解決的辦法還是要有疫苗，現在疫情對於醫護人員以及民生經濟有很大的壓力，希望民眾有機會可以提早接種疫苗。

▼柯文哲主持防疫記者會。（圖／北市府提供）