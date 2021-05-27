中央監測萬華人足跡？　民眾黨發言人：快停止

▲台北市萬華區成為疫情重災區，如今卻傳出，中央透過簡訊監測萬華人足跡。（示意圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

國內疫情升溫，就在各界齊心對抗疫情時，卻傳出民進黨政府藉由疫情，監控有萬華足跡的民眾。民眾黨發言人蔡峻維表示，譴責政府這樣對萬華區和萬華人貼標籤、侵害人權的作為，並呼籲執政黨政府盡快停止相關作為，並向人民道歉。

據媒體報導，指揮中心日前在5月13日時，針對有萬華足跡的民眾無差別發送60萬封細胞簡訊，後續竟針對這60萬門號的足跡進行分析，要求電信業者針對指揮中心定義之「高風險族群」進行健保卡註記，甚至連外籍人士的手機瀏覽網頁紀錄都不放過。

蔡峻維質疑，一系列作為都是在調取資料法源不明、未告知民眾的前提下進行，國家藉疫情監控人民，更帶頭將萬華與外籍人士貼標籤。

在疫情延燒的當下，當務之急應是防堵病毒、防止疫情擴散，然而政府想的不是如何盡快取得疫苗、如何遏止這場由「3+11」造成破口而爆發的疫情，卻藉由疫情取得人民個資，侵害國民的人身自由與安全。

「誇張的是，執政黨政府的這項措施並沒有知會地方政府。」蔡峻維說，指揮中心僅邀內政部會商，跳過台北市政府，因為若要北市府派員出席，恐會有雜音而導致計畫會破局，因為這不但濫用《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，也根本將司法與人權視若無物。

蔡峻維說，執政黨政府特別將萬華人與有萬華足跡的人民追蹤註記健保卡，只會造成更多就醫上的問題，難道只因為去過萬華，醫療場所就不收，人民就該被用有色眼光看待？

去年《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》提出時，民眾黨就不斷疾呼要保障人權，不能無故濫權，當時執政黨將一切都推給疫情，然而疫情趨緩時也不願調整或是再修法，在野黨的呼喊完全被忽視。

蔡峻維呼籲，疫情並非侵害人權的藉口，民主進步若還是執政黨所標榜的價值，那請盡快停止這一切侵害民主，踐踏人權的作為；也要告訴社會大眾，如果厭惡法西斯極權政府的一切，那就該站出來，阻止政府繼續進行侵害人權的作為，否則台灣離法西斯已然不遠。