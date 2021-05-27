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玉山林火今熄滅！森林護管員不眠不休16天　林務局淚喊：終於回家了

▲林管處杜鵑營地救火，各處護管員見雨相當興奮。（圖／嘉義林管處提供）

▲林管處杜鵑營地救火，各處護管員見雨相當興奮。（圖／嘉義林管處提供）

記者陳韻如／綜合報導

玉山16日清晨因遊客炊煮不慎，釀成森林大火，而火勢延燒12天，超過55公頃山林盡數燒毀，而這場大火終於在27日上午熄滅。對此，林務局在臉書發文表示，「森林護管員終於下山回家了！」

林務局27日中午在臉書發文寫道，「玉山連火延燒12日，終於...」，森林護管員身處海拔三千多公尺、瀰漫濃煙與焦味的這十幾天，每天清晨就穿著重裝，並持砍刀、幫浦、鏈鋸，下切溪谷、攀上峭壁，甚至還翻過稜線，冒著40度以上高溫與野火搏鬥。

▲阿里山工作站技術士陳盈達 。（圖／嘉義林管處提供）

▲來自嘉義、南投及花蓮林管處的護管員趕赴杜鵑營地救火，工具都壞了還有人腳受傷。（圖／嘉義林管處提供）。

▲來自嘉義、南投及花蓮林管處的護管員趕赴杜鵑營地救火，工具都壞了還有人腳受傷。（圖／嘉義林管處提供）

林務局提到，這些護管員們天黑了就匆匆吃下乾糧，帶著滿身的疲憊以及沾滿灰燼的防火衣，在夜晚只有10度左右的低溫，躺在塑膠帆布袋上枕戈待旦。然而，這些天每天都有隊員高山症發作，甚至受傷掛彩，還有隊員12日就已深入東水山、兒玉山進行深山巡護，一接獲發生火災的消息，便立即趕往火場，至今已16天待在高山上。

▲來自嘉義、南投及花蓮林管處的護管員趕赴杜鵑營地救火，工具都壞了還有人腳受傷。（圖／嘉義林管處提供）。

林務局表示，即使森林護管員們身心備感壓力，但仍卯足全力開闢防火線、清理殘火，只希望能夠將野火熄滅早日回家，而今日終於傳出好消息，玉山林火在27日上午熄滅，「過了12天，終於在確認無火煙後，今早全員撤離！」而這也讓林務局人員不禁紅了眼眶，「森林護管員終於下山回家了！」

▲來自嘉義、南投及花蓮林管處的護管員趕赴杜鵑營地救火，工具都壞了還有人腳受傷。（圖／嘉義林管處提供）。

據悉，此次森林火警疑為國家通訊傳播委員會前專委喬建中與友人16日上山疑弄翻瓦斯爐，不慎引起森林大火，而目前喬男本人已被調離職務。

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