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吃安眠藥騎車闖平交道　害台鐵區間車車頭撞毀！桃園男下場曝

▲桃園市廖姓男子去年10月間服用過量安眠藥仍騎車上路，行經台鐵富岡車站附近平交道，竟無視柵欄放下硬闖卡在半途，區間車緊急剎車仍撞上機車前緣，導致車頭毀損，幸無乘客受傷。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲桃園市廖姓男子去年10月間服用過量安眠藥仍騎車上路，行經台鐵富岡車站附近平交道，竟無視柵欄放下硬闖卡在平交道上，區間車緊急剎車仍撞上機車前緣，導致車頭毀損，幸無乘客受傷。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市廖姓男子去年10月間在住家服用過量安眠藥，但仍堅持騎車出門，行經楊梅區富岡平交道，當時雖柵欄遮斷器放下且警鈴大響，廖仍然硬闖進入，後卻卡在平交道上，廖趕緊下車，此時經過的區間車雖緊急剎車80公尺仍撞上機車前緣，導致火車車頭毀損，所幸並無乘客受傷飽受虛驚，但卻導致列車誤點104分鐘，桃檢27日偵結將廖男依過失妨害火車行駛安全等罪嫌提起公訴。

檢警調查，42歲廖姓男子去年10月17日下午至晚間在楊梅區住家，曾服用過量之安眠藥，廖男明知服藥後會有精神不佳問題，仍在晚間10時40分騎車外出，行經楊梅區富岡平交道（79K處）時，不顧平交道警鈴已響與閃光燈號誌啟動，且柵欄遮斷器已放下，廖仍執意硬闖，但不知何故突然將機車停在平交道上。

此時，台鐵4225列次區間車正要經過，林姓司機員目擊鐵軌上有機車立即鳴笛與緊急煞車，但仍來不及撞上機車前緣，列車還向前衝了80公尺才停下來，區間車頭左側因撞擊而損毀。事故發生後，台鐵與鐵路警察到場，將廖男逮住，但這起事故已影響2至3列次車，誤點時間約104分鐘，幸好區間車上乘客並未有人受傷，鐵路警察將廖送桃檢偵辦。

廖男在桃檢複訊時坦承犯行，辯稱出門前有服用過量的安眠藥，也清楚當時精神狀況不佳，對於騎車停留平交道等事實均不否認，但動機則無法說清楚；台鐵林姓司機員指證，列車當時從楊梅站南下開往富岡，行經79K處平交道，因警示燈已亮起立即減速鳴笛，但車頭仍煞不住撞上機車前緣而毀損。

檢警調閱平交道監視器，畫面拍下廖男騎車闖入平交道，當時包括警鈴與柵欄遮斷器均已啟動放下，鐵路警察提出調查報告與道路交通事故現場圖等證物佐證；檢方還查出廖男曾在楊梅區診所就醫紀錄。檢察官審酌，廖男服用安眠藥且在藥效發作後仍騎機車外出，其行為已可能危害路人，偵結依過失妨害火車行駛安全、服用安眠藥物，致不能安全駕駛等2最罪嫌將廖男提起公訴。

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