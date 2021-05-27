台中首例！3級警戒7人摩鐵開毒趴　市府下重手開罰410萬

▲台中首例！3級警戒7人摩鐵開毒趴，市府下重手包括房客7人以及旅館、旅館負責人共開罰410萬。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

為遏止群聚，台中市府下重手！台中市警方25日晚間在西屯區一間摩鐵查獲7人群聚開毒趴，市府觀光旅遊局表示，7人室內群聚已違反傳染病防治法，7人各開罰最重30萬元，另汽車旅館及負責人依《毒品危害防制條例》，各處最重100萬元罰鍰，總計旅館及其負責人，還有房客共被開罰410萬元。

新冠肺炎疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心日前宣布全國三級警戒延長至6月14日，停止室內5人以上、室外10人以上聚會。

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台中市市政派出所員警25日執行防疫勤務時，在西屯區一家汽車旅館，發現房間外停了好幾輛汽車，研判裡面有民眾無視防疫禁令聚會，在汽車旅館工作人員陪同下實施臨檢，結果警方發現房內有3男4女共7人，已違反不得群聚的規定，此外，還當場查扣毒咖啡包9包、一粒眠3顆及K盤1個。

觀旅局指出，依據傳染病防治法已於5月17日公告旅館業附屬場域，包含酒吧、MTV、KTV、電子遊戲場及其他類似室內場域，暫停營業，觀旅局會同警察局加強稽查汽車旅館，避免造成防疫破口。

▲警方查獲毒品 。（圖／資料照片）



觀旅局表示，該汽車旅館對於旅客施用毒品，未通報警察機關處理，違反毒品危害防制條例部分，將依毒品危害防制條例第31條之1規定，針對汽車旅館及負責人處最重各100萬元罰鍰。另7人於室內群聚辦理毒趴，已違反第三級疫情警戒，室內不得5人以上聚會，依據傳染病防治法各處以最重30萬元罰鍰。