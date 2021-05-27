一張圖看懂台中泰安附幼傳播鏈！追感染源驚見主任有「萬華旅遊史」

▲泰安國小附幼群聚關係圖 。（圖／市府記者會）

記者游瓊華、莊智勝／台中報導

全台疫情不斷升溫，台中市昨（26日）爆發泰安國小附幼群聚案，傳播鏈擴增到15人染疫；台中市府緊急介入追查，原本一度懷疑女廚工的丈夫、彰化某食品公司負責人（案4736）有彰化旅遊史才成防疫破口，但昨深入調查後卻發現，幼兒園主任一家有萬華、基隆旅遊史，目前母子2人均確診，如今疫調人員需花更多時間、進行基因排序檢測才能釐清感染源。

台中市昨新增本土11例，市府下午召開記者會說明，市長盧秀燕指出，泰安國小附幼群聚案除了前兩日公布的案4735（女廚工）、案4736（女廚工的先生）、案4737（女廚工的女兒）、案5446（女廚工的兒子）、案5300（婦幼1號老師）、案5444（婦幼2號老師小五女兒）、案5447（幼兒園家長、案6101媽媽）外，昨日再新增8例，包括案5635（婦幼2號老師）、5636（婦幼1號老師的父親）、5642（附幼主任）、6102（主任小一兒子）、6101（幼兒園學生、案5447兒子），以及尚未編號的3例，合計15例，目前均已送醫隔離治療。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台中市衛生局長曾梓展表示，為了釐清泰安國小附幼傳播鏈到底從何而來，疫調人員全力展開追查，起初發現女廚工的丈夫就是彰化某食品公司負責人，有彰化旅遊史，懷疑病毒可能是從彰化群聚案感染而來；但昨深入調查後，卻發現幼兒園主任一家曾於7日到9日前往萬華、基隆旅遊，如今母子倆雙雙確診，感染源得花更多時間才能釐清，所方也將再進一步追蹤其他4名家人健康情況。

曾梓展強調，泰安附幼群聚感染人數雖有增加，但分析感染範圍，發現染疫學童大多數為染疫老師的小孩，因同住、頻繁接觸染疫，顯示感染擴及校園學生層面較低，請家長不用太過擔心。市長盧秀燕為防堵疫情擴大，也決定重啟前進指揮所，針對國小師生約200多人，全面升級進行PCR檢驗，預計結果將於今（27日）出爐。

▼盧秀燕重啟前進指揮所，針對國小師生全面進行PCR檢驗。（圖／院方提供）