AZ疫苗分2次配送！15萬劑今撥發　陳宗彥：雙北前3類優先施打

記者張乃文／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（27）日召開全國防疫會議，副指揮官陳宗彥公布4點結論，包括「確診患者將分流、加強防疫計程車量能、現行解隔離條件」，另外今配發的15萬劑疫苗疫苗，雙北地區為第一類至第三類優先施打，且以未曾施打為先，雙北以外的縣市則先以第一類人員未曾接種先行施打。

陳宗彥提到，今會議結論包括，第一、有高風險地區還沒有完成防疫旅館設置不足，已請地方政府持續建置，強化確診患者的分流醫療。

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▲指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

第二、為加速居家隔離及確診病例的後送需要，交通部將協助地方政府加強防疫計程車的量能。

第三、已向縣市政府說明現行的解隔離治療條件，及修正後的解隔離條件。即刻起按照新規定處理，讓病床可以加速運能，也可以讓後續需要治療的民眾再進到醫院去。

最後，有關41萬劑疫苗配發，陳宗彥說明，第一階段將從5月27日配發總共15萬劑，針對雙北地區以第一類到第三類人員、未曾接種者作為優先施打對象，雙北以外的縣市則先以第一類人員未曾接種、急需公務出國接種第二劑者為優先。

第二階段則是在6/10配發26萬劑，以全國第一類跟第三類的人員中未曾接種者作為優先施打對象，後續會再等下一批疫苗到貨後，再依序滾動做後續配放，陳宗彥表示，今天也跟縣市政府說明清楚，這次41萬劑疫苗將會分第一階段跟第二階段兩次配發出去。