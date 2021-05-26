越南第4批AZ疫苗「28.8萬劑到貨」！　年底將累計1.1億劑

▲ 越南民眾接種疫苗。（圖／路透）

文／中央社記者陳家倫河內26日專電

越南第4批AZ疫苗昨天運抵胡志明市，數量為28萬8000劑。根據規劃，越南至今年底將可獲得1.1億劑疫苗，截至目前已收到共計近290萬劑AZ疫苗。

越南官媒越通社（VNA）報導， 越南目前已收到4批、共計近290萬劑的AZ疫苗，其中2批自購，另2批則由2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗全球取得機制（COVAX）提供。

2月24日收到的11萬7600劑以及昨天運抵的28萬8000劑都是自購；4月1日的81萬1200劑和5月16日的168 萬2000劑則來自COVAX。

越南自3月8日起開始注射COVID-19疫苗，目前已經在各省市執行第一、二階段的接種，對優先對象施打了103萬4072劑，有2萬8503人完整接種了2劑疫苗。

越南衛生部長阮清龍（Nguyen Thanh Long）說，越南與阿斯特捷利康（AstraZeneca）、輝瑞&BNT、COVAX成功洽商疫苗。此外，越南衛生部也已向COVAX登記，透過費用分擔機制購買更多疫苗。

越南預計到了2021年底會擁有約1.1億劑疫苗，包括來自COVAX的3890萬劑、3000萬劑自購的AZ，以及輝瑞（Pfizer）與合作夥伴德國生技公司BioNTech所共同開發的3100萬劑疫苗。

不過，按照越共政治局與越南政府的指示，越南衛生部的目標是擁有1.5億劑疫苗，以覆蓋全國9800萬人口的75%。因此，團體、企業捐款給越南的疫苗基金不可或缺。（編輯：林憬屏）