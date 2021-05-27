寶馬男108公里時速衝撞行人釀5死5傷！　落網稱：投資失利報復社會

▲寶馬男108公里時速衝撞行人。（圖／翻攝自微博）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

遼寧大連日前發生一起個人投資失利卻拉社會一起陪葬的荒謬憾事，當時中山區五惠路和友好街口大批行人正在過馬路，卻遇到一台黑色BMW轎車以高速衝向人群，立刻將數人撞飛且未減速停車查看，而是直接加速逃逸。劉姓男嫌落網後並無測出酒駕毒駕等情況，而是供稱因大筆金錢投資失敗，覺得沒有辦法接受，才撞人洩憤。

綜合陸媒報導，五惠路、友好街交叉口，5月22日上午11時間40分，監視器錄下當時斑馬線亮起綠燈，大批行人正在通行過馬路，遠處一輛黑色BMW接近行人時不但未放慢速度，甚至加速直至撞飛至少10人，其中數人更被「鏟飛」7、8公尺遠，最終造成5死5傷。隨後肇事逃逸至五惠路、解放路交叉口尾隨一輛箱型車，不久便棄車逃逸。

據警方指出，當時駕駛在開車沿著唐山街行駛到五惠路口時，在7秒內將BMW從低速加速拉升至每小時108公里並衝撞路人，以極端方式犯罪。

當天下午1時許，警方逮補肇事嫌犯並查出該男姓劉，經過酒測、毒測和精神類藥物與精神病史的檢查後，得出劉嫌作案時頭腦清楚、選擇作案時間地點和目標明確。報導指出，經審訊過後劉嫌坦承是因投資失利無法接受，才會產生報復社會的念頭。