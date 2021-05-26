BMW「保齡球式」撞死5人畫面曝！屍塊散整路　31歲兇手報復社會

▲BMW撞殺5人。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大連市中山區5月22日中午11時47分許發生一起恐怖車禍，一輛黑色BMW如保齡球般，高速撞向正在斑馬線行走的一群行人，造成5人慘死的慘劇。現場監視器畫面顯示，一群行人正常通過斑馬線時，被一輛黑色的小車直接撞飛，多名行人身體如玩偶般飛出，最後四肢扭曲砸地，還有的死者幾乎五馬分屍，屍塊散落一地。

據《健康時報》報導，車輛衝撞斑馬線行人的過程僅兩三秒鐘，肇事車輛徑直行駛，在撞人前後均未見減速。一名現場目擊者透露，「附近有地鐵站、公交站，過馬路的得有二三十人左右，被撞傷的大約有10人左右，鞋、物品散落一地。」

在另一段網傳影片中，拍攝者稱，肇事車輛為黑色BMW，在撞人後逃逸，行駛至一處高架橋下又追尾一輛廂式貨車，隨後駕駛員棄車逃走。拍攝者稱，「滿大連都在找這小子，撞傷了好多人，汽車安全氣囊都出來了。」同時，依據這輛小車的車牌，肇事車輛的資訊顯示，該車車主是一名劉姓男子。此前，警方通報顯示，31歲的兇手是因投資失敗報復社會。

▲理髮師報復社會。（圖／翻攝自微博）

事發前，劉男是當地一家理髮店「銘造型」的「設計總監」，而這家理發店不久前倒閉。5月24日，「銘造型」的一位前員工證實了該消息，劉男確實是「銘造型」理發店的設計總監，在店裡的名字叫「KING」。

事發後，該員工及劉男之前的同事根據公布的犯罪嫌疑人照片，認出了劉男就是他們之前在「銘造型」的同事。該店的公眾號還有關於劉男的介紹，他2013年加入這家名為「銘造型」的理髮店，2007年還曾赴英國學習。

前同事透露，劉男是吉林人，未婚，平時無不良嗜好，事情發生後，她和其他「銘造型」的前同事都感到很震驚和惋惜。據悉，「銘造型」在大連有四個分店，約在兩個月前左右陷入破產風波而閉店。微博上，有當地多位網友投訴該店突然倒閉，很多會員都不知情，無法追回會員卡的餘額。為此，還有該店的會員自發建立了維權群。

前同事還表示，劉男參與的投資活動疑似是與「銘造型」店的老板一同進行的，微博上也有網友表示，該投資大概率是「理髮店之前搞的跨行業投資」。