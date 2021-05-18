遼寧新增4例本土確診病例　全境重症增加1例

▲大陸遼寧新增4例本土病例，2例出現在瀋陽，當地民眾接受採檢。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家衛健委今（18）日公布，17日0時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例為22例，其中境外輸入病例18例（陝西6例，上海4例，四川2例，黑龍江1例，浙江1例，福建1例，山東1例，湖南1例，廣東1例），本土病例4例（遼寧）；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為境外輸入病例（上海）。

▲遼寧營口成大陸本土疫情再起的風暴中心。（圖／CFP）

衛健委報告指出，當日新增治癒出院病例18例，解除醫學觀察的密切接觸者151人，重症病例較前一日增加1例。

境外輸入現有確診病例260例（其中重症病例1例），現有疑似病例1例。累計確診病例5876例，累計治癒出院病例5616例，無死亡病例。

截至5月17日24時，大陸現有確診病例295例（其中重症病例2例），累計治癒出院病例85963例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例90894例，現有疑似病例1例。累計追蹤到密切接觸者1016705人，尚在醫學觀察的密切接觸者7042人。

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者20例，其中境外輸入18例，本土2例（安徽）；當日轉為確診病例4例（境外輸入3例）；當日解除醫學觀察14例（均為境外輸入）；尚在醫學觀察的無症狀感染者349例（境外輸入332例）。

累計收到港澳台地區通報確診病例13892例。其中，香港特別行政區11825例（出院11531例，死亡210例），澳門特別行政區50例（出院49例），台灣地區2017例（出院1123例，死亡12例）。