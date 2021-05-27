　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

彰化又傳送肉粽！「時間路線」瘋傳　網嚇壞：現在疫情很嚴重唉

▲大村福興接續舉行送肉粽。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化和美鎮30日要舉辦送肉粽。（圖／ETtoday資料照）

記者趙蔡州／綜合報導

彰化縣的地方臉書社團、Line群組近日瘋傳一個消息，內容是和美鎮竹營里30日要舉辦一場送肉粽儀式，預計晚間11時結束法會後送往海邊。由於近期本土疫情升溫，公告讓許多居民憂心，送煞法會是否會導致群聚。對此，和美鎮長阮厚爵表示，尊重民俗科儀，但會強力宣導，並要求法會符合「戶外群聚不得超過10人」的防疫規定。

公告內容顯示，和美鎮竹營里德美公園30日將舉辦「鍾馗送吊煞科儀」，也就是大家俗稱的送肉粽，法會預計從30日下午2點開始，晚間10點30分至11點結束法會，接著透過貨車載運，經德美路、彰美路、西美路、中央路、中正路及中華路送到海邊，希望時間內居民盡量避開、避免沖煞。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼疫情嚴峻！彰化和美傳出30日要「送肉粽」 鎮長說話了。（圖／翻攝自和美幫幫臉書）

▲彰化和美鎮30日要舉辦送肉粽。（圖／翻攝自和美幫幫臉書）

有網友把公告轉貼臉書社團《和美幫幫》，有網友說「疫情這樣，應該也沒人敢出去吧」、「確定唉，現在疫情這麼嚴重」、「這種時候，這不算群聚嗎」、「不是吧，安撫民心下午兩點就開始，這啥邏輯，而且現在疫情那麼嚴重，可以不要出來鬧嗎」、「看是肉粽厲害還是肺炎厲害」。

儘管公告有強調是開貨車載運 ，但目前正值全台防疫的關鍵時機，加上三級警戒剛宣布要延後到6月14日，有許多人就擔心「是否會造成群聚」。根據《自由時報》報導， 和美鎮長阮厚爵表示，對於民俗科儀他都尊重，只是考量到現在疫情緊張，所以他會強力宣導，要求法會符合戶外人數限制的防疫規定。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
柯文哲打破「一人一室」決策曝光　那一夜他戴N95口罩親巡IC
他1人傳播力太強　台南牙醫打了疫苗、全套「N95隔離衣」仍染

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台中新增11例足跡圖曝光　「3處菜市場」全聯、超商均入榜

「我會被傳染」確診者拒2人一室、吐口水　醫心寒：見證人性自私

彰化又傳送肉粽！「時間路線」瘋傳　網嚇壞：現在疫情很嚴重唉

台灣存在「大量確診黑數」！重症率回推…專家憂：比日本還高

高雄父子「找不到感染源」！打麻將2牌友陽性　急匡列119人

名醫施景中淚求給醫護檢疫站　台北防疫專戶「3天募得5500萬」

快樂缺氧猝死增加！指揮中心要研擬血氧機「使用指引」

醫護粉專曝台灣「疫苗自助餐」心態：以為超市買衛生紙　叫貨就有

醫療粉專揭「疫苗自助餐」亂象！無奈喊話：不要再點菜了

買二手床驚聞原主人過世！他氣炸：賣家不講　2原因討拍反被打臉

孫德榮替趙小僑求子「好的基因要流傳」　他太愛吃被吐槽「少50公分大腸還可以胖」

來台留學返國「評論反送中」被抓　陸生坦言：恨台灣給我自由意識

平行世界？陳時中稱醫療沒崩潰 醫師曝：急診壅塞...要取捨病患

花招太多...三寶騎到一半脫安全帽 往後坐身體壓超低！舉腳踩油箱蓋

疫情多人猝死！醫師曝快樂缺氧症　血氧濃度90％異常還可「滑手機」

女子洗衣店吃東西遭勸阻怒回嗆 「叫黑社會來」自稱認識鳳梨鼠薯

超噁！台北專業抖屎哥隨地大便　沿褲管流出...網驚：褲落魔法屎？

防疫停課！媽媽在家帶2娃崩潰 爭吵、大哭天天來...網：要撐住啊

動力火車顏志琳Cover《飛鳥和蟬》　網友讚翻：是不是沒有極限！

草爺下麵給你吃！超艾夾.蔡允潔來幫忙 艾瑞絲.何妤玟吃一碗...大好評！

台中新增11例足跡圖曝光　「3處菜市場」全聯、超商均入榜

「我會被傳染」確診者拒2人一室、吐口水　醫心寒：見證人性自私

彰化又傳送肉粽！「時間路線」瘋傳　網嚇壞：現在疫情很嚴重唉

台灣存在「大量確診黑數」！重症率回推…專家憂：比日本還高

高雄父子「找不到感染源」！打麻將2牌友陽性　急匡列119人

名醫施景中淚求給醫護檢疫站　台北防疫專戶「3天募得5500萬」

快樂缺氧猝死增加！指揮中心要研擬血氧機「使用指引」

醫護粉專曝台灣「疫苗自助餐」心態：以為超市買衛生紙　叫貨就有

醫療粉專揭「疫苗自助餐」亂象！無奈喊話：不要再點菜了

買二手床驚聞原主人過世！他氣炸：賣家不講　2原因討拍反被打臉

台中新增11例足跡圖曝光　「3處菜市場」全聯、超商均入榜

1小時打60人疫苗！超狂護理師掰瓶蓋、手磨出血　同事一看全跪了

「我會被傳染」確診者拒2人一室、吐口水　醫心寒：見證人性自私

美洲奧運資格賽　哥倫比亞帶14名投手有前韓職投手

有望變身「海神一哥」　于煥亞：興奮期待迎接挑戰

彰化又傳送肉粽！「時間路線」瘋傳　網嚇壞：現在疫情很嚴重唉

4歲男童走失了…跟警描述「媽媽像翼龍一樣美」　網笑噴：想看！

葛瑞芬G2連2次起飛單臂爆扣　入籃網28場迅速累計19記灌籃

台灣存在「大量確診黑數」！重症率回推…專家憂：比日本還高

亞莉安娜官宣了！12張婚禮美照放送　甜吻「豪宅經紀人」老公完婚

睡覺充電床竟被炸爛！　妹子嚇傻「這款行動電源趕快丟」

生活熱門新聞

熱褲妹爬8公尺燈桿跳下　三重交流道塞爆

重症醫曝「身上2部位」最容易沾病毒！返家1動作自保

台大無法再收病人！院長呼救：怕步SARS後塵

柯文哲不忍了！金句狂炸...網讚：聽到想哭

高雄父子找不到感染源　急匡列119人

34人死亡個案資料曝光　全在雙北

確診者vs正常人　肺部X光對比曝

揭「疫苗自助餐」亂象！粉專喊：別再點菜

里民確診排不到葉克膜等死！南港里長崩潰

全台最小案例！2個月男嬰打完預防針發燒確診

猝死增加！指揮中心研擬血氧機使用指引

名醫施景中淚求給醫護檢疫站　台北防疫專戶「3天募得5500萬」

24年一見！超級血月絕美實況照曝

「快樂缺氧」怕爆！藥局氧氣瓶被掃光

更多熱門

相關新聞

某科大30學生怕遇煞請假　學校直接停課原因曝

某科大30學生怕遇煞請假　學校直接停課原因曝

高雄興達電廠因事故全廠停機，多個縣市大停電，位在台中沙鹿區的弘光科技大學進修部晚間也因為停電因素宣布停課，不過有老師透露，校方即便不停課，也有一堆學生晚上請假不上課，原因係學校附近的出租套房傳出今晚（13日）要舉辦「送肉粽法會」，班上40多名學生擔心遇煞，竟有30人請假，讓老師傻眼！

台中弘光附近出租套房13日送肉粽　學生狂問路線

台中弘光附近出租套房13日送肉粽　學生狂問路線

台中今夜緊急送肉粽　路線曝光

台中今夜緊急送肉粽　路線曝光

彰化「送肉粽路線急改」　廖大乙曝關鍵

彰化「送肉粽路線急改」　廖大乙曝關鍵

彰化2死今送煞！1男自殺送南投山上

彰化2死今送煞！1男自殺送南投山上

關鍵字：

送肉粽

讀者迴響

熱門新聞

熱褲妹爬8公尺燈桿跳下　三重交流道塞爆

美女主播確診「繼續跟2歲女兒睡同床」！

柯文哲打破「一人一室」決策曝光　那一夜他戴N95口罩親巡ICU

重症醫曝「身上2部位」最容易沾病毒！返家1動作自保

病患傳播力強！牙醫戴N95穿隔離衣仍染疫

女吃到飽夾百顆鮑魚　老闆錄影羞辱掀眾怒

北市嬤狂咳堅強Call孫女　3天後染疫過世

台大無法再收病人！院長呼救：怕步SARS後塵

柯文哲不忍了！金句狂炸...網讚：聽到想哭

貓用高級貓砂盆！半蹲解放來陰的

高雄父子找不到感染源　急匡列119人

如何分辨新冠肺炎？ 醫師：注意這徵兆

王大陸熱吻蔡卓宜！　韓妹集體崩潰心碎

34人死亡個案資料曝光　全在雙北

快訊／全家「千萬發票得主」出爐　還有1人中200萬

更多

最夯影音

更多
孫德榮替趙小僑求子「好的基因要流傳」　他太愛吃被吐槽「少50公分大腸還可以胖」

孫德榮替趙小僑求子「好的基因要流傳」　他太愛吃被吐槽「少50公分大腸還可以胖」
來台留學返國「評論反送中」被抓　陸生坦言：恨台灣給我自由意識

來台留學返國「評論反送中」被抓　陸生坦言：恨台灣給我自由意識

平行世界？陳時中稱醫療沒崩潰 醫師曝：急診壅塞...要取捨病患

平行世界？陳時中稱醫療沒崩潰 醫師曝：急診壅塞...要取捨病患

花招太多...三寶騎到一半脫安全帽 往後坐身體壓超低！舉腳踩油箱蓋

花招太多...三寶騎到一半脫安全帽 往後坐身體壓超低！舉腳踩油箱蓋

疫情多人猝死！醫師曝快樂缺氧症　血氧濃度90％異常還可「滑手機」

疫情多人猝死！醫師曝快樂缺氧症　血氧濃度90％異常還可「滑手機」

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面