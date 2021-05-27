彰化又傳送肉粽！「時間路線」瘋傳　網嚇壞：現在疫情很嚴重唉

▲彰化和美鎮30日要舉辦送肉粽。（圖／ETtoday資料照）

記者趙蔡州／綜合報導

彰化縣的地方臉書社團、Line群組近日瘋傳一個消息，內容是和美鎮竹營里30日要舉辦一場送肉粽儀式，預計晚間11時結束法會後送往海邊。由於近期本土疫情升溫，公告讓許多居民憂心，送煞法會是否會導致群聚。對此，和美鎮長阮厚爵表示，尊重民俗科儀，但會強力宣導，並要求法會符合「戶外群聚不得超過10人」的防疫規定。

公告內容顯示，和美鎮竹營里德美公園30日將舉辦「鍾馗送吊煞科儀」，也就是大家俗稱的送肉粽，法會預計從30日下午2點開始，晚間10點30分至11點結束法會，接著透過貨車載運，經德美路、彰美路、西美路、中央路、中正路及中華路送到海邊，希望時間內居民盡量避開、避免沖煞。

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▲彰化和美鎮30日要舉辦送肉粽。（圖／翻攝自和美幫幫臉書）

有網友把公告轉貼臉書社團《和美幫幫》，有網友說「疫情這樣，應該也沒人敢出去吧」、「確定唉，現在疫情這麼嚴重」、「這種時候，這不算群聚嗎」、「不是吧，安撫民心下午兩點就開始，這啥邏輯，而且現在疫情那麼嚴重，可以不要出來鬧嗎」、「看是肉粽厲害還是肺炎厲害」。

儘管公告有強調是開貨車載運 ，但目前正值全台防疫的關鍵時機，加上三級警戒剛宣布要延後到6月14日，有許多人就擔心「是否會造成群聚」。根據《自由時報》報導， 和美鎮長阮厚爵表示，對於民俗科儀他都尊重，只是考量到現在疫情緊張，所以他會強力宣導，要求法會符合戶外人數限制的防疫規定。

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