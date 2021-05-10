彰化大村10多天2死送煞！福興1男自殺送南投山上…原因曝光了

▲大村福興今明２天接續舉行送肉粽。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

大村鄉黃厝村因有2村民在10多天內接連離世，今(10)日晚間10點舉行送煞儀式一路送出海，而福興鄉秀厝村也因村內有1名年輕男子輕生，將於明(11)日深夜11點舉行送肉粽，但與往例不同是送往南投山上。得知此事者議論紛紛。保安宮總務王先生證實，這是要將亡靈送往山上寺廟內修行，請村民屆時避開切勿前往。

大村鄉黃厝村長黃朝啟指出，今晚送煞路線由喪家出發，東美路左轉經由美港路左轉中山路、右轉員林大道、員埔路、左轉上76東西向快速道路，最後到鹿港海邊。

至於明日另一場送煞，據福興鄉保安宮總務王先生指出，法會送煞儀式將由秀厝村出發，往台17線到員大排東西向再往南投方向行進，時間將於深夜11點進行，大約30分鐘結束，整個法會進行由南投的法師主導、秀厝村保安宮與天保宮的神尊隨行壓煞，一路將亡靈送往山上的寺廟內修行。

王先生也提醒民眾，送煞儀式時間如非必要，民眾不要在外面逗留，以防沖煞，如果有造成不便之處，希望民眾多見諒。

由於送肉粽將亡靈送往海邊儀式是鹿港傳統習俗，此次福興鄉秀厝村有別於以往的方式，卻是將亡靈往山上送，這送煞方式讓網友議論紛紛。

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