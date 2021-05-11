　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台中今夜緊急送肉粽！「時間路線曝光」當地人傻眼：住40年第一次

▲民俗專家說農曆7月不可以送肉粽。（示意圖／記者陳以昇攝）

▲台中太平今夜送肉粽，沿途路線曝光，居民傻眼：「我家附近唉」。（示意圖／記者陳以昇攝）

記者趙蔡州／綜合報導

一名網友在臉書社團《我是太平人》轉貼一則消息，表示台中市太平區新福路某社區11日子時（23:00至01:00）將舉辦送肉粽儀式，希望儀式舉行時大家可以迴避。消息曝光後引發當地人熱議，有人說「謝謝提醒」、「寧可信其有，不可信其無」，但也有人抱怨「怎麼連台中都在送肉粽了」。

根據原PO在《我是太平人》轉貼的消息指出，台中市太平區新福路一處社區11日子時（23:00至01:00）將舉辦送肉粽儀式（行祭樑解繩科儀），由新福路開始，沿途行經中山路四段、74快速道路，最後轉往海邊，希望儀式舉行時大家可以迴避。

▲▼台中今晚臨時送肉粽「完整路線公開」居民炸開：怎麼又來了。（圖／翻攝自我是太平人）

▲網友在臉書轉貼送肉粽的消息。（圖／翻攝自我是太平人）

消息曝光後引發當地人熱議，有人說，「老實說沒必要啊，一般送煞儀式不行嗎」、「沒必要吧，請法師家裡辦一辦不行嗎」、「我在太平40年，第一次聽到要送肉粽」、「住戶連這個也要跟風嗎」、「怎麼連台中都在送肉粽了」、「走這麼遠，開車送嗎，不然走不到吧」、「從新福路走中山路接74到海邊，這路線比夜巡還硬唉」。

也有人說，「尊重習俗吧，一堆人砲轟有什麼用呢，你不信就不要管照走就好，信的人就迴避」、「真假，我家附近唉」、「謝謝您的善意提醒喔」、「寧可信其有，不可信其無，回避就好，不信邪的人，就去碰看看，很簡單」、「能迴避的，就盡量迴避吧」。

ET快訊
揪出蘆洲本土個案　新光急診醫「聽1句話」機警採檢通報
疫情警戒！好市多宣布防疫措施
快訊／高雄恐怖男「鐵鎚擊頭」！　交警濺血緊急送醫
國防部：即日起至6／30停止教育召集
阿嬌「故意暴肥」一天5餐吃到吐　真相曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快訊／金門迎城隍縮小規模　縣府宣布「補助1500萬施打AZ疫苗」

台中今夜緊急送肉粽！「時間路線曝光」當地人傻眼：住40年第一次

疫情升溫！新北「我金山我驕傲」路跑延至7月舉辦

全台防疫提升第2級　台南市7點防疫措施請市民配合

同濟會致贈15具「大型遮陽傘」　台東關山警執勤「涼一夏」！

新冠疫苗公費施打對象增加　台東縣14衛生局開放接種

饒慶鈴：擴大補助中低收入55至64歲原民健保費

台東縣首推「學童高血脂症及高尿酸血症篩檢」　守護偏鄉學童健康

台中供五停二復水頻傳爆管　何欣純爭取大里明年中汰換水管

台南市議會力推溫馨5月　攜手嘉藥大學給您好看！

《火神的眼淚》小孩擦傷..恐龍媽要救護車送　趕車遭酒駕衝撞！消防員竟得自行承擔

實測眼鏡大法！遞手心給虎斑貓 牠主動牽手深情凝視：要負責喔

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

李詠嫻克服孩子挑食「從5樣變3樣可不吃」　培養兒子打籃球突不打了「因為爸爸...」全場笑了

鄧紫棋狂跟他要紅包「你知道我戶頭的」XD　陳偉霆「被套路演渣男」：外星人比妳漂亮！

羅時豐最紅的歌？大港開唱全場：斯斯XD　飆洗腦饒舌曲...告五人「這首歌」也會！

頭汴坑溪2死！第一時間畫面曝光 溺斃男妻喊：沒看到丈夫抓7歲童

母亡失去重心！兒騎車出發環島　追尋媽媽足跡感性表白...惹哭網

采子神隱24天首發聲！告別《全明星》　洗菜深夜喊話「i hate you. 」

婦人停紅燈遭後方車緩慢擦撞！　阿伯頻道歉...網歪：愛情來得太快

快訊／金門迎城隍縮小規模　縣府宣布「補助1500萬施打AZ疫苗」

台中今夜緊急送肉粽！「時間路線曝光」當地人傻眼：住40年第一次

疫情升溫！新北「我金山我驕傲」路跑延至7月舉辦

全台防疫提升第2級　台南市7點防疫措施請市民配合

同濟會致贈15具「大型遮陽傘」　台東關山警執勤「涼一夏」！

新冠疫苗公費施打對象增加　台東縣14衛生局開放接種

饒慶鈴：擴大補助中低收入55至64歲原民健保費

台東縣首推「學童高血脂症及高尿酸血症篩檢」　守護偏鄉學童健康

台中供五停二復水頻傳爆管　何欣純爭取大里明年中汰換水管

台南市議會力推溫馨5月　攜手嘉藥大學給您好看！

揪出蘆洲本土個案！新光急診醫聽聞「曾參加聚會」機警採檢通報

桃猿新洋投卡在簽證還未來台　最快6月底一軍有機會

快訊／金門迎城隍縮小規模　縣府宣布「補助1500萬施打AZ疫苗」

陳子豪砲轟江辰晏！本季第3轟2分砲　3局兄弟2比0獅

獅因應疫情禁飲食、停止簽名　廟宇季金紙吐司也停售

機師隔離3天！網叫范雲「出來面對」　范雲反擊：協調會只做3件事

甜心主播嫁了！JASMINE GALLERIA「環保婚紗」一衣多穿超美

防疫升級！金控活動異動懶人包　第一金股東會擬辦在戶外

防疫升級！環球購物中心加強消毒　新光三越日本展「人潮控管」

志強穩坐全球最大足球鞋代工廠寶座　靠利基市場、獨家製程技術勝出

做「壞事」叫聲像被鬼拖走　嗨翻女：你X個逼！快高潮惹

地方熱門新聞

po網批名店母親節蛋糕太潦草

彰化男上吊送肉粽到山上！宮廟電話被打爆

彰化2死今送煞！1男自殺送南投山上

泰籍移工酒後起衝突 持刀刺死同鄉

基隆市停辦2大活動　林右昌：團結抗疫

台中今夜緊急送肉粽　路線曝光

埔里白骨近4月無人指認

提領現金行為太像詐欺車手

網路瘋傳　1184案曾到雲林

全台防疫提升第2級台南市7點防疫請配合

調查局人員招考　受訓4萬分發起薪7萬

高雄男送暖海外　慈善妹死前心願「攏係假」

金門「藍眼淚」今年大爆發　6追淚地點曝

金門撿到飄怪香黑石　價值恐破240萬

更多熱門

相關新聞

獨／台中最危險水域民眾照去　救生教練給建議

獨／台中最危險水域民眾照去　救生教練給建議

台中太平頭汴坑溪玩水釀2死，現場有救生圈卻無人使用，錯失搶救良機。資深水域救生教練強調「玩水一定要攜帶浮具！」等消防隊趕到「打撈」已來不及！他也呼籲教育部，國中小游泳課程應強制搭配水中自救課程，從小建立觀念，遇到狀況時才懂得自救及救人。

彰化「送肉粽路線急改」　廖大乙曝關鍵

彰化「送肉粽路線急改」　廖大乙曝關鍵

彰化男上吊送肉粽到山上！宮廟電話被打爆

彰化男上吊送肉粽到山上！宮廟電話被打爆

彰化2死今送煞！1男自殺送南投山上

彰化2死今送煞！1男自殺送南投山上

頭汴坑溪2死認定溺水意外　檢開死亡證明將簽結

頭汴坑溪2死認定溺水意外　檢開死亡證明將簽結

關鍵字：

送肉粽上吊喪事太平

讀者迴響

熱門新聞

快訊／恐進入第二階段社區感染　侯友宜將宣布新北防疫升級

本土案例爆！指揮中心預備「二級感染」　警戒到6月8日

陳零九被揪5罪狀！ 粉絲爆：最會擺態

傳蘆洲羅東6例本土「感染源不明」！指揮中心回應了

快訊／柯文哲3點宣布「北市防疫升級」

指揮中心6大緊急應變：500人活動停辦、雙鐵禁飲食、沒戴口罩開罰

宜蘭驚傳確診？遊藝場、商務飯店大消毒

15人開趴擠陽台瞬間坍塌！集體墜落岩岸

火葬場爆滿！恆河出現近百具浮屍

快訊／陳時中宣布：已經進入社區感染！

台政成北制霸！南女妹申請法律系：全正取

陳零九「邊玩遊戲邊對流程」被揪掉粉行徑！

她剪爆客人睫毛　15秒傻眼片曝光

快訊／台灣確定「防疫升級」　蘇貞昌下令嚴防疫情擴散

即／宜蘭某高中急公告：有高中生家長確診

更多

最夯影音

更多
《火神的眼淚》小孩擦傷..恐龍媽要救護車送　趕車遭酒駕衝撞！消防員竟得自行承擔

《火神的眼淚》小孩擦傷..恐龍媽要救護車送　趕車遭酒駕衝撞！消防員竟得自行承擔
實測眼鏡大法！遞手心給虎斑貓 牠主動牽手深情凝視：要負責喔

實測眼鏡大法！遞手心給虎斑貓 牠主動牽手深情凝視：要負責喔

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

李詠嫻克服孩子挑食「從5樣變3樣可不吃」　培養兒子打籃球突不打了「因為爸爸...」全場笑了

李詠嫻克服孩子挑食「從5樣變3樣可不吃」　培養兒子打籃球突不打了「因為爸爸...」全場笑了

鄧紫棋狂跟他要紅包「你知道我戶頭的」XD　陳偉霆「被套路演渣男」：外星人比妳漂亮！

鄧紫棋狂跟他要紅包「你知道我戶頭的」XD　陳偉霆「被套路演渣男」：外星人比妳漂亮！

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面