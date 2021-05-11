台中今夜緊急送肉粽！「時間路線曝光」當地人傻眼：住40年第一次

▲台中太平今夜送肉粽，沿途路線曝光，居民傻眼：「我家附近唉」。（示意圖／記者陳以昇攝）

記者趙蔡州／綜合報導

一名網友在臉書社團《我是太平人》轉貼一則消息，表示台中市太平區新福路某社區11日子時（23:00至01:00）將舉辦送肉粽儀式，希望儀式舉行時大家可以迴避。消息曝光後引發當地人熱議，有人說「謝謝提醒」、「寧可信其有，不可信其無」，但也有人抱怨「怎麼連台中都在送肉粽了」。

根據原PO在《我是太平人》轉貼的消息指出，台中市太平區新福路一處社區11日子時（23:00至01:00）將舉辦送肉粽儀式（行祭樑解繩科儀），由新福路開始，沿途行經中山路四段、74快速道路，最後轉往海邊，希望儀式舉行時大家可以迴避。

▲網友在臉書轉貼送肉粽的消息。（圖／翻攝自我是太平人）

消息曝光後引發當地人熱議，有人說，「老實說沒必要啊，一般送煞儀式不行嗎」、「沒必要吧，請法師家裡辦一辦不行嗎」、「我在太平40年，第一次聽到要送肉粽」、「住戶連這個也要跟風嗎」、「怎麼連台中都在送肉粽了」、「走這麼遠，開車送嗎，不然走不到吧」、「從新福路走中山路接74到海邊，這路線比夜巡還硬唉」。

也有人說，「尊重習俗吧，一堆人砲轟有什麼用呢，你不信就不要管照走就好，信的人就迴避」、「真假，我家附近唉」、「謝謝您的善意提醒喔」、「寧可信其有，不可信其無，回避就好，不信邪的人，就去碰看看，很簡單」、「能迴避的，就盡量迴避吧」。