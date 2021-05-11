彰化年輕男上吊「送肉粽路線急改」　廖大乙：送山上冤魂恐回頭

記者鄧木卿／彰化報導

彰化縣福興鄉秀厝村有年輕男子輕生，預計11日深夜11點舉行送肉粽法會。不過，原先預計要將亡靈送到山上的寺廟修行，但因為受到當地居民反對，廟方經過反覆討論，決定按照往例，送往海邊，民俗學家廖大乙表示，送肉粽送上山，恐讓冤魂回頭，送海邊無邊無際，才不會發生抓交替。

彰化鹿港晚上將舉行送肉粽儀式 。（圖／ETtoday資料照）

▲廖大乙認為，民間送肉粽不能往山上送，不然冤魂恐回頭。（圖／廖大乙提供）

福興鄉保安宮的王姓總務表示，預計11日深夜11點舉行的送煞儀式，本來要從秀厝村出發，經過台17線到員林大排水溝東西向，再往南投的方向行進，將亡靈送到山上的寺廟修行。

不過，這場送煞儀式有別以往，因此造成當地居民、商家的反對，宮廟電話一度被打爆。後來經過討論，決定根據過往的慣例，沿著台17線行走，到員林大排水溝時左轉，再從水防道路直到海邊。

據了解，原先法會事由南投的法師主導，當時決定要往南投的方向前進，將亡靈送到山上的寺廟修行，過程中會有秀厝村保安宮、天保宮的神尊隨行壓煞，但因為與往例不同，也造成居民熱議。

廖大乙表示，民間的送肉粽習俗，最主要是防止抓交替，因為不能讓此事接二連三，才會才會舉辦肉粽儀式，不過，送肉粽千千萬萬不要往上山送，因為送到高山還得下山，恐怕會讓冤魂回頭，因此自古以來，都是往海邊，海邊無邊無際，就會讓冤魂無法回頭。

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