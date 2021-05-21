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企業最愛私立科大「老派教育」引發討論！「還要早起跑步嗎？」明志校長給出答案

▲▼明志科大,企業,遠見,接軌職場,老派教育。（圖／明志科大提供）

▲年年獲選企業最愛用的私立科大，讓明志科大的教學風氣近來成為不少網友討論的焦點，此為明志科技大學全校大一學生必修跨領域設計思考課程。（圖／明志科大提供，下同）

生活中心／綜合報導

近日，一篇刊載於《遠見雜誌》的報導，以「2021企業最愛科大」為題，帶出私校明志科大的畢業生為何能異軍突起，成為廣受企業歡迎的畢業學生。不少網友因報導的「傳統老派教育法」，例如規定一、二年級全體住校以及8點早課，而引發熱烈討論。有一派人擔心過去這樣的教育方法，容易讓學生成為上班族後，失去對事物判斷能力。不過也有網友回饋，明志科大的大三全年實習制度相當受用，因為「能學到的東西，絕不是暑假實習或半年實習能比的」。

對於網友對於「老派教育」的熱烈討論，明志科大校長劉祖華特別解釋，其實明志科大的制度一直都隨著時代更動，雖然是創辦已久的「老學校」但仍是堅守「好學校」的辦校理念，而校園嚴謹生活的背後，都是學校期望成為每位學生「未來加速器」的教育責任。

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▲▼ 明志科大 。（圖／明志科大提供）

▲明志科技大學全校大一學生必修跨領域設計思考課程

校長劉祖華認為，以校方角度來看，為了讓學生在產業升級的過程中，成為優秀的人才，明志在校園中藉由早起、工讀實習、全體住宿、三明志教學…等制度，讓學生在校園的時候，便勾勒出對未來的想像，並加速接軌職場的能力。正因明志的教育方式，培養出對團隊具高度向心力的中堅幹部，校友因此一直受到產業界的歡迎。然而，要如何持續在技職教育執牛耳，以及帶給年青學子們具有高度希望的未來，才是明志的教授們在心中最重要的大事。面對產業型態的轉變，台灣已經由勞力密集轉向知識經濟，進而轉向重視跨域的「超能力」時代。因此，明志在制度上，也不斷調整再調整。

「啊？沒跑步了？不用早起了？那明志還是明志嗎？」面對校友們的疑惑，校長劉祖華的眼神依舊閃耀著自信，「其實我們早在疫情前，就不斷思考、蘊釀著要改革早起晨跑的制度，規範總不能一廂情願，學生只是沒有把抱怨說出來，但在很多地方的留言都透露著期待改變的心情。」校長劉祖華滑著他手機裡的Instagram，一邊說著這間「老學校」要不斷改變的企圖心，「雖然是老學校，但我們這具引擎是學生最可靠的『未來加速器』。」

▲▼ 明志科大 。（圖／明志科大提供）

▲國際移地見學課程赴新加坡大學CUTE設計實驗室參訪

過去十年間，明志在教學制度上不斷提出新的做法，也讓師生們對技職教育的想像，出現了無限的可能。「我們將設計思考開設在大一的必修課，這不是件容易的事，甚至比要求學生晨跑還難，但我們做到了！」明志在過去五年，便將這個原本在管設學院的活動，制度化成為新生必備的修煉技能。每位學生必須在時54小時內，與五位來自其他系的學生共組團隊，透過資料收集、討論、腦力激盪等，對醫療、長照、青少年健康促進…等議題，提出問題的定義、見解與可行的方案。每年850位的新生，都接受過設計思考的訓練，讓明志的學生在大一便接受了跨領域合作團隊的衝擊與體驗。

除此之外，明志科大特別撥出預算，支持各系辦理的移地教學課程，讓學生在教師帶領下出國，藉由與不同國家的學生交流、走訪外國企業，算是真正進入了世界，也開了眼界。視傳系的「設計見學」課程，便在9～12天的規劃中，帶領學生走訪過日本、東南亞，泰國等設計校院與設計公司；經管系也在國際禮儀的課程裡，帶學生到美國、馬來西亞、越南、印尼等國家，一方面拜訪姐妹校，同時也讓學生親身體驗成為「外國人」的文化衝擊。

另外，為了讓學生加速邁向未來，明志這個「加速器」裡的三個學院，均與各國著名學府辦理雙聯學制、交換生制度，讓學生能夠在大三的時候，也有機會坐在芝加哥的大學教室，聆聽名師授課。參與過的學生都對於這樣的制度表示高度肯定，「還好有出國一年的學習經驗，不然就不知道世界真的這麼大」、「英文真的很重要」、「我現在很能開口說英文，更能夠用英文與人討論事情」。

「有些人會把我們校名誤打為三明治的『明治』，這也沒什麼關係。我們的工讀實務實習制度，就是標準的三明治教學：大一、大二在學校學習，大三到職場接受帶薪的實習一整年，大四再回到校園繼續上課。」校長劉祖華說，為了讓學生驗證課堂所學，最快的方式就是讓學生到專業的職場，直接面對老闆、同事、客戶，讓學生體驗在解決真實問題的過程裡，對照教室所學。更重要的是，在職場中感受到自己能力的不足，還有機會在大四的一年裡，回到學校好好補強，提升自己的能力。「只有明志這具引擎，可以讓學生在真實體驗後，升級自己的能力，這是別的學校很難做到的。」

「老學校」與「好學校」一直是社會給予明志的評價，明志也一直求新求變，讓學校在貼近時代的脈動之中，明志在進入一甲子之前，要思考的是如何才能不斷的創新，給年輕學子對未來的希望，讓校長口中的「未來加速器」更高效能的運作下去。過去的晨跑、朝會、全體住宿等讓明志成為技職之星的制度，在面對未來的沿革過程中，轉而以設計思考、培育三創團隊、移地見學、雙聯學制…等接替，讓學生能夠很務實的在學術與產業中鍛煉堅韌體質，也同樣可以在勤勉的團隊合作中一展創意。一樣的「勤勞樸實」卻有了不同的定義。

「那還要早起跑步嗎？」面對很多響往明志的高中職學生提問，校長劉祖華一派輕鬆的笑著說：「全體早起晨跑與朝會已經是過去的制度了。但話說回來，明志的校園，是提供讓學生能力升級的高價值環境，學生的未來繫於明志師長的心念間，那麼跑不跑步有那麼重要嗎？」教育制度須與時俱進，明志一直配合產業發展，培育優秀人才，或許正是年年獲選企業最愛用的私立科大的最大原因。校長劉祖華也期許，未來明志繼續一本初衷，守護這個台灣產業研發與人才培育的訓練基地。

▲▼ 明志科大 。（圖／明志科大提供）

▲國際移地見學課程赴馬來西亞布城穆斯林清真寺參訪

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