中國疫苗「資訊不透明」　政院「三大疑慮」回絕地方自採疫苗

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，國內陷入「疫苗荒」！南投縣長林明溱26日行文中央呼籲授權地方採購疫苗，台北市長柯文哲也直言中央拖太久，若被逼到沒辦法「只好自謀生路」。對此，政院回應，「中國的疫情與疫苗等，一直以來都有資訊不透明的問題存在」，倘直接向中國購買疫苗，會有安全性、有效性及合法性的高度風險與疑慮。

針對有縣市首長表示有意向中國採購疫苗，以及中國表示願提供其疫苗供給台灣民眾施打等相關報導，行政院發言人羅秉成26日表示，關於疫苗採購事宜，政府一向秉持「保護國人健康」的最高原則，而迄今所採購的AZ和Moderna疫苗，都是直接向原廠或透過COVAX平台向原廠洽訂，於輸入後依法進行嚴格的檢驗，以確保疫苗的品質與安全。

羅秉成指出，「中國的疫情與疫苗等，一直以來都有資訊不透明的問題存在」，倘直接向中國購買疫苗，會有安全性、有效性及合法性的高度風險與疑慮存在。

羅秉成說，與其任人政治分化，起哄附和向中國採購疫苗，不如大家團結一起要求中國放手，不要介入、干預我國向國際原廠採購疫苗，才符合人民期待與國家利益。

「我們已有30多萬的國人注射第一劑AZ疫苗，還有41萬餘劑AZ疫苗即將於本週提供施打。」羅秉成指出，加上國產疫苗的產製，預估到8月底將可累計1000萬劑合格疫苗供用。

羅秉成強調，疫苗攸關國人的健康，涉及嚴格的供貨、冷鏈以及嚴謹的緊急授權程序。疫苗的購買，都必須由中央來統籌；並且，配合中央整體防疫策略，讓疫苗的施打都可以順利進行，符合公平性。

同時，疫苗從運送、保存到施打接種，都需要非常專業的技術、投入大量的預算經費與醫療人力，基於安全與效用，皆應由指揮中心統籌辦理。

最後，羅秉成呼籲，地方政府負責防疫的執行工作，現階段應該按指揮中心所規劃的類型與次序，鼓勵可施打的人員踴躍施打合法且安全的疫苗，而非鼓勵使用有諸多疑慮的中國疫苗，才是真正能夠具體保障國人健康與安全的實際作法。