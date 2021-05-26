　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中國疫苗「資訊不透明」　政院「三大疑慮」回絕地方自採疫苗

▲▼亞東醫院開放AZ疫苗給400多位板橋、樹林等疫情熱區的基層院所醫師接種 。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，國內陷入「疫苗荒」！南投縣長林明溱26日行文中央呼籲授權地方採購疫苗，台北市長柯文哲也直言中央拖太久，若被逼到沒辦法「只好自謀生路」。對此，政院回應，「中國的疫情與疫苗等，一直以來都有資訊不透明的問題存在」，倘直接向中國購買疫苗，會有安全性、有效性及合法性的高度風險與疑慮

針對有縣市首長表示有意向中國採購疫苗，以及中國表示願提供其疫苗供給台灣民眾施打等相關報導，行政院發言人羅秉成26日表示，關於疫苗採購事宜，政府一向秉持「保護國人健康」的最高原則，而迄今所採購的AZ和Moderna疫苗，都是直接向原廠或透過COVAX平台向原廠洽訂，於輸入後依法進行嚴格的檢驗，以確保疫苗的品質與安全。

羅秉成指出，「中國的疫情與疫苗等，一直以來都有資訊不透明的問題存在」，倘直接向中國購買疫苗，會有安全性、有效性及合法性的高度風險與疑慮存在。

羅秉成說，與其任人政治分化，起哄附和向中國採購疫苗，不如大家團結一起要求中國放手，不要介入、干預我國向國際原廠採購疫苗，才符合人民期待與國家利益。

▲▼亞東醫院開放AZ疫苗給400多位板橋、樹林等疫情熱區的基層院所醫師接種 。（圖／記者李毓康攝）

「我們已有30多萬的國人注射第一劑AZ疫苗，還有41萬餘劑AZ疫苗即將於本週提供施打。」羅秉成指出，加上國產疫苗的產製，預估到8月底將可累計1000萬劑合格疫苗供用。

羅秉成強調，疫苗攸關國人的健康，涉及嚴格的供貨、冷鏈以及嚴謹的緊急授權程序。疫苗的購買，都必須由中央來統籌；並且，配合中央整體防疫策略，讓疫苗的施打都可以順利進行，符合公平性。

同時，疫苗從運送、保存到施打接種，都需要非常專業的技術、投入大量的預算經費與醫療人力，基於安全與效用，皆應由指揮中心統籌辦理。

最後，羅秉成呼籲，地方政府負責防疫的執行工作，現階段應該按指揮中心所規劃的類型與次序，鼓勵可施打的人員踴躍施打合法且安全的疫苗，而非鼓勵使用有諸多疑慮的中國疫苗，才是真正能夠具體保障國人健康與安全的實際作法。

ET快訊
41萬劑AZ疫苗完成檢驗封緘　明配送15萬劑「雙北列重點區域
秀妃女、新竹男「私約連結」地點曝　養生館沒偷跑
記憶體大廠「員工確診」！　緊急清消
實聯制了還在搞！顧客掃QR碼回傳　跳出「冰冰姐泡湯片」崩潰
LIVE／錯過再等12年！「最大血月」來了　奇觀即時看
國產疫苗上路恐成人體實驗場　陳佩琪嘆：人命貴賤不同但總統可選
快訊／中信銀再1員工確診！　金融業逾30人染疫
柯文哲「嗆美國、砲中央」金句狂炸　網推爆：這場聽到想哭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

宅家防疫停車費成破口「狂流血」　高市綠議員喊：收費減半！

軍聞社自創畢業歌曲「放手去做」　獲倫敦國際創意大賽獎項

今起全國強化三級警戒　祭5大措施｢外出未戴口罩直接開罰」

隔空交火！蔡培慧指大陸代工疫苗有瑕疵　林明溱控綠網軍圍剿抹紅

國民黨主席確定延期「等中央警戒降二級再說」　江啟臣回應了

陳佩琪開砲國產疫苗　台灣若大規模施打二期會變成「人體試驗場」

中國疫苗「資訊不透明」　政院「三大疑慮」回絕地方自採疫苗

新北員警染疫擴大　「刑大、蘆洲、新店」已5人確診

北市聯醫工會求救喊「崩壞在即」　時力要求政府正視醫療量能

「這波殺傷力比去年3月嚴重」　柯文哲預告：28日說明北市紓困計畫

遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌

紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

焦凡凡當柯震東面唱「李毓芬+蕭亞軒」　宋芸樺長痘痘「意外公開戀愛祕密」XD

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

花招太多...三寶騎到一半脫安全帽 往後坐身體壓超低！舉腳踩油箱蓋

陳時中「哽咽心疼」警察確診 痛批不戴口罩、八大還要偷開

警查緝卡拉OK見移工群聚嗨唱！　闆娘辯：剛進場...累犯重罰30萬

《RM》成員操控相親..他突然唱歌超鬧XD　問智孝「要菸灰缸？」秒抓包光洙：你死定了

外媒稱台灣是世界最危險地方？　多位外國友人力挺：完全不同意

宅家防疫停車費成破口「狂流血」　高市綠議員喊：收費減半！

軍聞社自創畢業歌曲「放手去做」　獲倫敦國際創意大賽獎項

今起全國強化三級警戒　祭5大措施｢外出未戴口罩直接開罰」

隔空交火！蔡培慧指大陸代工疫苗有瑕疵　林明溱控綠網軍圍剿抹紅

國民黨主席確定延期「等中央警戒降二級再說」　江啟臣回應了

陳佩琪開砲國產疫苗　台灣若大規模施打二期會變成「人體試驗場」

中國疫苗「資訊不透明」　政院「三大疑慮」回絕地方自採疫苗

新北員警染疫擴大　「刑大、蘆洲、新店」已5人確診

北市聯醫工會求救喊「崩壞在即」　時力要求政府正視醫療量能

「這波殺傷力比去年3月嚴重」　柯文哲預告：28日說明北市紓困計畫

台3線北埔段轎車衝墜30米深谷！女死男重傷　車成廢鐵

偏愛狗狗幣原因曝　特斯拉執行長：有狗和表情包

台中夜唱團「斜對面」包廂女也確診　13人實名制亂寫　中市重罰！

獨／邱澤「啥款」是靈魂！　陸網求《當男人》：閩南語原音版上映

宅家防疫停車費成破口「狂流血」　高市綠議員喊：收費減半！

軍聞社自創畢業歌曲「放手去做」　獲倫敦國際創意大賽獎項

連千毅力挺陳時中！火大嗆酸民「坐坐看他的位子」：你家馬桶爆炸

41萬劑AZ疫苗完成檢驗封緘！明配送15萬劑「雙北列重點區域」

「宅配紙箱太髒藏病毒」酸民亂散播！　女星開團購傻眼23字反擊了

聽到媽媽在K歌！萌惡霸「窗簾遮臉」呆滯：我啥都沒聽到～

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

政治熱門新聞

快訊／蔡英文：已購買3000萬劑疫苗　8月底前會累積1000萬劑

「死亡數正要開始！」柯文哲回擊酈英傑

柯文哲「撐不到8月」：會死傷慘重

快訊／短期內難解三級！柯文哲提2方法：硬封城「快篩陽性全放集中營」

快訊／新北528之後會停班？　侯友宜透露「這兩項」觀察指標　

楊志良曝台灣回到2級時間點「至少到明年」

快訊／板橋獨居男「喘氣」緊急送醫　採檢陽性搶救後死亡

快訊／自行採購疫苗？柯文哲：被逼到沒辦法「只好自謀生路」

國軍P4實驗室認證「PL-600消毒錠」可滅新冠病毐

快訊／新北152足跡曝！集中南勢角市場、板橋花市、四號公園

快訊／新北高風險熱點地區再擴大　侯友宜宣布新增土城6里

《時代》評台灣防疫吹牛　前外交官：平常心看待

快訊／新北自行買疫苗？　侯友宜三個字回應

黃珊珊深夜曝中央新規定

更多熱門

相關新聞

「東吳學生確診、端節後再看疫情」PO假訊息慘了

「東吳學生確診、端節後再看疫情」PO假訊息慘了

防疫期間各種假訊息充斥，桃園地檢署與桃園市刑大分別查獲散播假訊息案，桃檢查出，朱姓男子在臉書上傳「東吳學生確診，被隔離在宿舍」假訊息；另外，桃園市刑大查獲游姓女子在臉書中散播「別出門，端午節過後，再看疫情控制狀況」，還署名是衛福部長陳時中等假訊息，朱男與游女到案後坦承犯行，桃檢都已在分案偵辦中。

銀行暫停營業防疫？　金管會打回票：不關門、可調整營業時間！

銀行暫停營業防疫？　金管會打回票：不關門、可調整營業時間！

顧客掃實聯制QR碼　竟跳出冰冰姐泡湯片

顧客掃實聯制QR碼　竟跳出冰冰姐泡湯片

美女主播確診「繼續跟2歲女兒睡同床」！

美女主播確診「繼續跟2歲女兒睡同床」！

新北「刑大、蘆洲、新店」已5員警確診

新北「刑大、蘆洲、新店」已5員警確診

關鍵字：

行政院蘇貞昌新冠肺炎疫苗

讀者迴響

熱門新聞

全台最小案例！2個月男嬰打完預防針發燒確診

快訊／再增11死！今日增633確診

重症醫曝「身上2部位」最容易沾病毒！返家1動作自保

雙北確診往南送！萬華女下車才知道去哪

網美直播在家做飯！與粉絲互動到一半突暴斃

三級警戒延至614！老闆秒宣布「資遣全公司」

阿中哭了！他揭2源頭被輕放：人民才想哭

快訊／蔡英文：已購買3000萬劑疫苗　8月底前會累積1000萬劑

醫估6月初疫情趨緩　卻嘆：疫情照妖鏡看透台灣

員工好衰　公司下令：一人確診就取消年終獎金

血月明晚降臨！印度神童：好兆頭

「死亡數正要開始！」柯文哲回擊酈英傑

林千又無視疫情遊花蓮！高調狂曬「無罩美照」

多人無預警猝死！醫師曝「快樂缺氧」可怕症狀

王大陸擁吻《青春有你2》蔡卓宜

更多

最夯影音

更多
遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌

遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌
紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

焦凡凡當柯震東面唱「李毓芬+蕭亞軒」　宋芸樺長痘痘「意外公開戀愛祕密」XD

焦凡凡當柯震東面唱「李毓芬+蕭亞軒」　宋芸樺長痘痘「意外公開戀愛祕密」XD

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面