美暗示不急著送台疫苗　孫大千：這就是民進黨口中的「真朋友」？

▲孫大千。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

台灣本土疫情持續擴大，疫苗供不應求，駐美代表蕭美琴日前表示，積極進洽美方將釋出海外的8000萬劑疫苗中；然而，美國在台協會（AIT）處長酈英傑26日的發言，卻暗示著華府不急發送新冠疫苗給台灣。對此，國民黨政策會副執行長孫大千批評，這就是民進黨口中的「真朋友」嗎？外交部長吳釗燮和蕭美琴還有什麼臉來面對台灣人民呢？

針對美國宣布預定在6月底前將釋出8000萬劑，外交部日前指出，自去年美國開始推動新冠疫苗施打後，即協調駐美代表處積極進洽美方，而蕭美琴則表示，「進洽爭取中」；此外，衛福部長陳時中日前與美國福部長貝西拉（Xavier Becerra）開視訊會議，美方也表達對台灣獲取疫苗的支持。

然而，酈英傑26日透過AIT臉書直播發表卸任演說時，美國會依據包括確診率、接種率及醫療量能等，作為釋出疫苗的標準，目前還在擬定當中，但相較全世界各國，台灣確診數算低。

酈英傑也說，他了解台灣正自行研發疫苗，「說不定幾個月後就會出來」，美國將持續在各個層級與台灣就疫苗密切討論，並稱讚台灣以「台灣模式」有效控制疫情，相信此次同樣能度過難關。《路透》解讀，酈英傑的意思是華府並不急於向台灣發送新冠疫苗。

對此，孫大千在臉書直批，這就是民進黨口中的「真朋友」嗎？吳釗燮和蕭美琴還有什麼臉來面對台灣人民呢？酈英傑講了一大堆漂亮的外交語言，用白話文翻譯，只有下列三個重點：

一、因為台灣確診人數相比全世界仍然算低，而周圍鄰近國家的疫情也比台灣嚴重，所以，台灣不會在美國優先考慮的名單，台灣人民可以趁早死了這條心。

二、台灣模式過去曾經有效控制疫情，所以，這一次台灣人民還是只能靠自己，美國老大哥只會在旁邊為台灣加油打氣。

三、台灣正在研發疫苗，可能在幾個月之後會出廠，美國會持續跟台灣在各個層級就疫苗密切討論。所以，與其期待美國疫苗，不如等著打國產疫苗，至於台灣人民撐不撐得到那個時候，就要看天意了。

孫大千總結，「台灣只能自立自強，自生自滅」。