南投重災區草屯首設快篩站　單日2人陽性！PCR採檢追真相

▲南投全縣第一個社區快篩站26日於草屯鎮起跑。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣今天（26日）新冠確診「加零」，草屯鎮近日卻因「東方紅」傳染鏈導致確診案例持續增加，為有效防範疫情、及早掌握社區風險，南投縣衛生局在草屯鎮啟動「社區篩檢站」，共篩檢120人，其中陽性個案2人；衛生局提醒快篩陰性不代表沒有染病，民眾仍應持續留意健康狀況，落實防疫。

南投近6日確診13人，草屯就佔9人，縣府衛生局今天下午2時至4時在草屯鎮中山里集會所廣場前設置社區篩檢站，對象為南投縣政府近期公布確診者足跡有重疊者、自覺有新冠肺炎（COVID-19）臨床症狀者（發燒、上呼吸道症狀、腸胃道症狀）、近期曾前往「東方紅」時尚會館消費和相關人員接觸者。

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▲南投全縣第一個社區快篩站今於草屯鎮起跑。（圖／南投縣政府提供）

縣府衛生局指出，篩檢站採用快篩試劑，全程約20至30分鐘即可得知結果，採檢陰性者會當場告知；今天2名快篩為陽性的民眾，都在現場再採檢一次核酸檢測（PCR），後續將由衛生局人員通知檢測結果，倘須就醫治療時，也會有專人與其聯繫。

縣府衛生局表示，今天委請草屯鎮衛生所醫護人員、南投基層診所醫師執行快篩作業，未來社區篩檢站將視疫情狀況機動設置，並依服務民眾需求滾動式調整；此外，為提升防疫檢疫的醫療量能，衛生局擴大招募「防疫醫護隊」，已有18位醫師和23位護理師將加入支援行列，目前持續招募中。

衛生局提醒欲接受快篩的民眾，要攜帶健保卡、全程戴醫用口罩，並切勿搭乘大眾運輸工具；若最終篩檢結果為陽性，為了自己和家人健康，務必配合通知就醫，倘有疑問可撥打防疫諮詢專線049-2220904。



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