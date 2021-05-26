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社工心聲曝：我們不是「萬華病毒！」　盼大眾友善面對萬華

▲警戒後的萬華。（圖／青少年純潔協會提供）

▲國內疫情不斷升溫，全台進入三級警戒，有名來自萬華的社工陳治勳透過社工視角，分享看見警戒後的萬華。（圖／青少年純潔協會提供）

生活中心／綜合報導

國內疫情不斷升溫，全台進入三級警戒，台北萬華地區為疫情重災區，因此遭到外界污名化或貼上標籤，有名來自萬華的社工陳治勳透過社工視角，分享看見警戒後的萬華，其中弱勢孩童與家庭及社福團體的兩難處境令他相當心疼，難過的說「我們不是萬華病毒」。

陳治勳提到，現在做什麼事情都要先聲明是來自「萬華」，不管是物資發送，還是與人對應，他人可能會有防疫顧慮，畢竟來自疫情搖滾區，大家都會害怕。說來無奈，但也只能先講清楚「這是來自萬華的喔」、「我在萬華工作喔。」等，以防後續大家的指指點點，保護自己也保護大家。

陳治勳指出，萬華區弱勢家庭的孩子平常於放學後就會來到萬華據點，透過課業輔導、晚間供餐、多元學習課程等，待至晚間九點，現在處於停課的期間，社工們天天都以電話、LINE的方式，為停課的孩子做聯絡與打點，同時確認個案家成員是否健康。

▲警戒後的萬華。（圖／青少年純潔協會提供）

▲疫情停課之後，社工們天天以電話、LINE的方式和孩子聯絡，關心學業與健康。（圖／青少年純潔協會提供）

警戒停課後，社工們除了擔心孩子沒有人照顧以外，還有孩子家庭經濟陷入困境也是另一隱憂，陳治勳進一步說明，以往上課期間，兒少離開前便可以直接帶物資、餐點回去，現在則必須通過社工們「奪命連環call」的方式，確認領取方式與相互約定時間，才能將物資妥善處理完畢。特別是生鮮類與麵包熟食，因為有其時效性與新鮮度的問題。若沒有及時處理分送完畢，還會浪費了捐贈者的心意。

陳治勳強調，所有的社福夥伴都一樣，大家都很辛苦的守護著需要幫助的人，不眠不休的站在前線，大家要知道只有病毒才是敵人，在萬華的人，不應該被貼標籤、被污名化，期盼更多人用友善的態度面對「萬華」，只有同心團結才能打贏這場戰役。

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