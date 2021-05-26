陳佩琪開砲國產疫苗　台灣若大規模施打二期會變成「人體試驗場」

▲台北市長柯文哲妻子陳佩琪。（圖／ETtoday資料照）



記者黃巈禾／台北報導

新冠疫苗將分批到貨，8月底可達1千萬劑，其中包含國產疫苗，但國產疫苗第3期臨床試驗迄今尚未開始。對此，台北市長柯文哲的妻子陳佩琪26日在臉書狠酸，「台灣若大規模打做到二期的疫苗， 台灣就變成一個最大的二期加三期的人體實驗場」，更酸總統蔡英文，人命貴賤不同，議員都不能過問了，更不容許百姓說嘴。

陳佩琪表示，防疫措施每天都要按疫情調整， 有時真要親上火線才能更了解實情，有一天先生很晚回家，進門就直嚷嚷說戴N95口罩還是會喘，問戴N95幹嘛，先生說剛去各醫院的ICU和病房巡了一遍，看到一些現象，也有一套想法和改善方案，像病人出院標準要放寬，和一人一室規定要修改等等，一直說防疫不要只坐著開會，實際跑一趟前線，更可以知道要改進的地方。

陳佩琪指出，很同意學者說的，病毒進入社區後就回不去了，特別是這種病毒很多是輕症感染、甚至是無症狀的，加上有症狀前就有傳染力，這波走了，還會再有下一波，先生說是可以讓北市疫情不再大規模擴大，但台灣是一日生活圈，若各地接連爆出疫情，相繼封鎖下去，人命和經濟都減損驚人，人民到最後不是染疫，就是等到有疫苗可打的那一刻。

陳佩琪提到，據說七月底有二期試驗的國產疫苗可以打了，總統的國安團隊說總統要打這個，除了保護總統健康外，還有宣揚台灣生技產業、做全民領頭羊的功能，總統要打什麼疫苗，議員說是國安議題，言下之意是總統可以選，醫護和平凡百姓沒得選，不過本來人命就有貴賤不同，議員都不能過問了，當然更不容許一般平民百姓說嘴，有一次在臉書上問說「總統打了沒」，酸民罵到現在還不罷休，說總統要打國產疫苗妳不知道嗎？

陳佩琪直言，挨罵歸挨罵，心裡還是有些疑問，憋好久了，不吐不快，第一、國產疫苗要到七月底還是八月？以台灣目前的狀況，可以等這麼久嗎？第二、疫苗只有二期試驗的結果，說打了會有高效價的中和抗體，但這些抗體的efficiency 呢？這些抗體真的會抗新冠病毒嗎？「你給我打什麼病毒的spike protein 抗原，只要我不是免疫不全，當然會產生大量的中和抗體，只是這些高titer（效價）的中和抗體， 真的能有效對付病毒嗎？」

陳佩琪認為，沒第三期實驗，萬一是沒效抗體，哪天真的病毒進來，除了無法殺死病毒外，抗體和抗原（病毒）結合成「抗原、抗體複合體」在人體內亂竄，大家有想過會引發什麼後果嗎？現在社區大爆發了，此時再去申請三期試驗，除了緩不濟急外，人體試驗委員會大概也不會准了，因為在疫情嚴峻之下，做這種雙盲實驗，大家會良心不安，可能害命，且極度不人道。

陳佩琪直言，台灣若大規模打做到二期的疫苗， 台灣就變成一個最大的二期加三期的人體實驗場（只是實驗組和對照組非 random的選擇） ，「我沒有要唱衰國產疫苗的意思，搞不好試驗下去會變成全球最有效的疫苗也說不定， 只是人命關天，建請執政高層慎之再慎之，沒了健康， 股票漲再多也無福消受」。