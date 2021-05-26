　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳佩琪開砲國產疫苗　台灣若大規模施打二期會變成「人體試驗場」

▲▼台北市長柯文哲妻子陳佩琪出席聯合醫院活動。（圖／記者季相儒攝）

▲台北市長柯文哲妻子陳佩琪。（圖／ETtoday資料照）

記者黃巈禾／台北報導

新冠疫苗將分批到貨，8月底可達1千萬劑，其中包含國產疫苗，但國產疫苗第3期臨床試驗迄今尚未開始。對此，台北市長柯文哲的妻子陳佩琪26日在臉書狠酸，「台灣若大規模打做到二期的疫苗， 台灣就變成一個最大的二期加三期的人體實驗場」，更酸總統蔡英文，人命貴賤不同，議員都不能過問了，更不容許百姓說嘴。

陳佩琪表示，防疫措施每天都要按疫情調整， 有時真要親上火線才能更了解實情，有一天先生很晚回家，進門就直嚷嚷說戴N95口罩還是會喘，問戴N95幹嘛，先生說剛去各醫院的ICU和病房巡了一遍，看到一些現象，也有一套想法和改善方案，像病人出院標準要放寬，和一人一室規定要修改等等，一直說防疫不要只坐著開會，實際跑一趟前線，更可以知道要改進的地方。

陳佩琪指出，很同意學者說的，病毒進入社區後就回不去了，特別是這種病毒很多是輕症感染、甚至是無症狀的，加上有症狀前就有傳染力，這波走了，還會再有下一波，先生說是可以讓北市疫情不再大規模擴大，但台灣是一日生活圈，若各地接連爆出疫情，相繼封鎖下去，人命和經濟都減損驚人，人民到最後不是染疫，就是等到有疫苗可打的那一刻。

陳佩琪提到，據說七月底有二期試驗的國產疫苗可以打了，總統的國安團隊說總統要打這個，除了保護總統健康外，還有宣揚台灣生技產業、做全民領頭羊的功能，總統要打什麼疫苗，議員說是國安議題，言下之意是總統可以選，醫護和平凡百姓沒得選，不過本來人命就有貴賤不同，議員都不能過問了，當然更不容許一般平民百姓說嘴，有一次在臉書上問說「總統打了沒」，酸民罵到現在還不罷休，說總統要打國產疫苗妳不知道嗎？

陳佩琪直言，挨罵歸挨罵，心裡還是有些疑問，憋好久了，不吐不快，第一、國產疫苗要到七月底還是八月？以台灣目前的狀況，可以等這麼久嗎？第二、疫苗只有二期試驗的結果，說打了會有高效價的中和抗體，但這些抗體的efficiency 呢？這些抗體真的會抗新冠病毒嗎？「你給我打什麼病毒的spike protein 抗原，只要我不是免疫不全，當然會產生大量的中和抗體，只是這些高titer（效價）的中和抗體， 真的能有效對付病毒嗎？」

陳佩琪認為，沒第三期實驗，萬一是沒效抗體，哪天真的病毒進來，除了無法殺死病毒外，抗體和抗原（病毒）結合成「抗原、抗體複合體」在人體內亂竄，大家有想過會引發什麼後果嗎？現在社區大爆發了，此時再去申請三期試驗，除了緩不濟急外，人體試驗委員會大概也不會准了，因為在疫情嚴峻之下，做這種雙盲實驗，大家會良心不安，可能害命，且極度不人道。

陳佩琪直言，台灣若大規模打做到二期的疫苗， 台灣就變成一個最大的二期加三期的人體實驗場（只是實驗組和對照組非 random的選擇） ，「我沒有要唱衰國產疫苗的意思，搞不好試驗下去會變成全球最有效的疫苗也說不定， 只是人命關天，建請執政高層慎之再慎之，沒了健康， 股票漲再多也無福消受」。

ET快訊
41萬劑AZ疫苗完成檢驗封緘　明配送15萬劑「雙北列重點區域
秀妃女、新竹男「私約連結」地點曝　養生館沒偷跑
記憶體大廠「員工確診」！　緊急清消
實聯制了還在搞！顧客掃QR碼回傳　跳出「冰冰姐泡湯片」崩潰
LIVE／錯過再等12年！「最大血月」來了　奇觀即時看
國產疫苗上路恐成人體實驗場　陳佩琪嘆：人命貴賤不同但總統可選
快訊／中信銀再1員工確診！　金融業逾30人染疫
柯文哲「嗆美國、砲中央」金句狂炸　網推爆：這場聽到想哭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

宅家防疫停車費成破口「狂流血」　高市綠議員喊：收費減半！

軍聞社自創畢業歌曲「放手去做」　獲倫敦國際創意大賽獎項

今起全國強化三級警戒　祭5大措施｢外出未戴口罩直接開罰」

隔空交火！蔡培慧指大陸代工疫苗有瑕疵　林明溱控綠網軍圍剿抹紅

國民黨主席確定延期「等中央警戒降二級再說」　江啟臣回應了

陳佩琪開砲國產疫苗　台灣若大規模施打二期會變成「人體試驗場」

中國疫苗「資訊不透明」　政院「三大疑慮」回絕地方自採疫苗

新北員警染疫擴大　「刑大、蘆洲、新店」已5人確診

北市聯醫工會求救喊「崩壞在即」　時力要求政府正視醫療量能

「這波殺傷力比去年3月嚴重」　柯文哲預告：28日說明北市紓困計畫

遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌

紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

焦凡凡當柯震東面唱「李毓芬+蕭亞軒」　宋芸樺長痘痘「意外公開戀愛祕密」XD

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

花招太多...三寶騎到一半脫安全帽 往後坐身體壓超低！舉腳踩油箱蓋

陳時中「哽咽心疼」警察確診 痛批不戴口罩、八大還要偷開

警查緝卡拉OK見移工群聚嗨唱！　闆娘辯：剛進場...累犯重罰30萬

《RM》成員操控相親..他突然唱歌超鬧XD　問智孝「要菸灰缸？」秒抓包光洙：你死定了

外媒稱台灣是世界最危險地方？　多位外國友人力挺：完全不同意

宅家防疫停車費成破口「狂流血」　高市綠議員喊：收費減半！

軍聞社自創畢業歌曲「放手去做」　獲倫敦國際創意大賽獎項

今起全國強化三級警戒　祭5大措施｢外出未戴口罩直接開罰」

隔空交火！蔡培慧指大陸代工疫苗有瑕疵　林明溱控綠網軍圍剿抹紅

國民黨主席確定延期「等中央警戒降二級再說」　江啟臣回應了

陳佩琪開砲國產疫苗　台灣若大規模施打二期會變成「人體試驗場」

中國疫苗「資訊不透明」　政院「三大疑慮」回絕地方自採疫苗

新北員警染疫擴大　「刑大、蘆洲、新店」已5人確診

北市聯醫工會求救喊「崩壞在即」　時力要求政府正視醫療量能

「這波殺傷力比去年3月嚴重」　柯文哲預告：28日說明北市紓困計畫

偏愛狗狗幣原因曝　特斯拉執行長：有狗和表情包

台中夜唱團「斜對面」包廂女也確診　13人實名制亂寫　中市重罰！

獨／邱澤「啥款」是靈魂！　陸網求《當男人》：閩南語原音版上映

宅家防疫停車費成破口「狂流血」　高市綠議員喊：收費減半！

軍聞社自創畢業歌曲「放手去做」　獲倫敦國際創意大賽獎項

連千毅力挺陳時中！火大嗆酸民「坐坐看他的位子」：你家馬桶爆炸

41萬劑AZ疫苗完成檢驗封緘！明配送15萬劑「雙北列重點區域」

「宅配紙箱太髒藏病毒」酸民亂散播！　女星開團購傻眼23字反擊了

聽到媽媽在K歌！萌惡霸「窗簾遮臉」呆滯：我啥都沒聽到～

散裝航運市況熱！裕民全航線日租金翻倍漲「後市展望樂觀」

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

政治熱門新聞

快訊／蔡英文：已購買3000萬劑疫苗　8月底前會累積1000萬劑

「死亡數正要開始！」柯文哲回擊酈英傑

柯文哲「撐不到8月」：會死傷慘重

快訊／短期內難解三級！柯文哲提2方法：硬封城「快篩陽性全放集中營」

快訊／新北528之後會停班？　侯友宜透露「這兩項」觀察指標　

楊志良曝台灣回到2級時間點「至少到明年」

快訊／板橋獨居男「喘氣」緊急送醫　採檢陽性搶救後死亡

快訊／自行採購疫苗？柯文哲：被逼到沒辦法「只好自謀生路」

國軍P4實驗室認證「PL-600消毒錠」可滅新冠病毐

快訊／新北152足跡曝！集中南勢角市場、板橋花市、四號公園

快訊／新北高風險熱點地區再擴大　侯友宜宣布新增土城6里

《時代》評台灣防疫吹牛　前外交官：平常心看待

快訊／新北自行買疫苗？　侯友宜三個字回應

黃珊珊深夜曝中央新規定

更多熱門

相關新聞

日經亞洲：台日韓拚研發國產疫苗

日經亞洲：台日韓拚研發國產疫苗

全美國截至25日已有49.5%人口至少接種一劑新冠疫苗，放寬完全接種疫苗的民眾佩戴口罩的規定。日媒《日經亞洲》報導，目前台灣、日本、南韓也可望盡快研發出自己的疫苗，除了要遏止境內疫情蔓延，提供國人年度追加施打劑量，最終輸出疫苗。

國產疫苗7月上路？　柯文哲：奇怪

國產疫苗7月上路？　柯文哲：奇怪

質疑疫苗何時來　柯：要撐到打國產？

質疑疫苗何時來　柯：要撐到打國產？

財經網美：謝謝時中太太讓他專心工作

財經網美：謝謝時中太太讓他專心工作

柯文哲發文護妻「這時後不該有政治操作」

柯文哲發文護妻「這時後不該有政治操作」

關鍵字：

陳佩琪國產疫苗合成棘蛋白spike protein

讀者迴響

熱門新聞

全台最小案例！2個月男嬰打完預防針發燒確診

快訊／再增11死！今日增633確診

重症醫曝「身上2部位」最容易沾病毒！返家1動作自保

雙北確診往南送！萬華女下車才知道去哪

網美直播在家做飯！與粉絲互動到一半突暴斃

三級警戒延至614！老闆秒宣布「資遣全公司」

阿中哭了！他揭2源頭被輕放：人民才想哭

快訊／蔡英文：已購買3000萬劑疫苗　8月底前會累積1000萬劑

醫估6月初疫情趨緩　卻嘆：疫情照妖鏡看透台灣

員工好衰　公司下令：一人確診就取消年終獎金

血月明晚降臨！印度神童：好兆頭

「死亡數正要開始！」柯文哲回擊酈英傑

林千又無視疫情遊花蓮！高調狂曬「無罩美照」

多人無預警猝死！醫師曝「快樂缺氧」可怕症狀

王大陸擁吻《青春有你2》蔡卓宜

更多

最夯影音

更多
遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌

遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌
紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

焦凡凡當柯震東面唱「李毓芬+蕭亞軒」　宋芸樺長痘痘「意外公開戀愛祕密」XD

焦凡凡當柯震東面唱「李毓芬+蕭亞軒」　宋芸樺長痘痘「意外公開戀愛祕密」XD

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面