整片紅亮出1夾道！Google地圖揭「確診者足跡」　4步驟記錄去過哪

▲Google地圖揭「確診者足跡」。（圖／翻攝自Google Maps）

記者曾筠淇／綜合報導

新冠肺炎本土疫情延燒，全台升至三級警戒，由於染疫人數暴增，因此疫調也變得更加困難，不少民眾都相當擔心自己與確診者的足跡重疊。就有多位網友製作「新冠疫情足跡」，利用Google地圖標示可能的熱區，方便大眾出門前多一層確認，並利用時間軸確診自己是否曾經前往。

《ETtoday新聞雲》整理出網路上3種較詳細的地圖版本供讀者參考，但正確資訊應仍依指揮中心公告為準。

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1. COVID-19地圖

此以指揮中心及新聞公布個案的足跡為資料，標出疫情熱點、消毒地點及鄰近的生活圈區塊，提醒民眾提高警覺。

2.COVID-19 確診足跡地圖（非官方統整）

此以時間加以分類，收錄指揮中心及縣市政府公布的確診者足跡，方便民眾比對是否曾前往這些地點。

3.本土案例足跡地圖

此收錄指揮中心公布的案例足跡，可透過「追蹤」功能加入個人Google地圖「你的地點」來快速比對。地圖請點此。

值得一提的是，透過地圖可以發現，公館一帶及萬華、永和中間還有一條「夾道」，雖然兩側足跡遍布，但該條路線目前仍相對安全，特殊景象形同「摩西分海」。

此外，若擔心自己記不得曾經去過的地方，也可以透過Google地圖幫忙記住14天的完整足跡。

步驟1：開啟Google地圖的位置設定

步驟2：從頭像點選「你的時間軸」

步驟3：按右上方的3個點，檢視「個人內容」中的定位是否開啟

步驟4：進入「定位記錄」勾選「與這個帳戶相關聯的裝置」

步驟5：若有地方沒被記錄到，可手動搜尋地點，即可成功標註