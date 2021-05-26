大台北明飆38℃↑！周末「梅雨鋒面報到」　西半部成降雨熱區

▲周末各地天氣不穩有陣雨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

隨著鋒面遠離，今日各地天氣晴朗炎熱，中央氣象局示警，明日氣溫將比今日更高，南高屏地區、大台北盆地都有可能出現38度以上高溫，台東則有焚風發生機率，而明日午後雷雨範圍較小，將出現在各地山區、東北部等地。周六起滯留鋒抵台，到下周二各地天氣不穩，將有不定時雷雨。

氣象局預報員徐仲毅表示，今日各地氣溫普遍落在32到35度，中南部近山區平地有36度高溫，本日最高溫則出現在南投的37.2度。而明日天氣類似，不過氣溫可能比今天更高，各地氣溫約33到36度，南高屏地區、大台北盆地可能飆破38度以上，台東還將出現焚風。

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▲滯留鋒周末接近。（圖／氣象局）

在午後雷雨部分，今日主要集中在中南部山區、近山區平地等，預計明日將與形態類似，午後在各地山區、東北部都有雨，不過雨勢、降雨區域將比今天縮小。

而目前華南滯留鋒面持續發展中，預計周五來到台灣北部海面，屆時中南部將有不定時短暫陣雨或雷雨，其他地區則以午後雷雨為主。周六滯留鋒抵台，除中南部有陣雨外，北部地區也有不定時雷雨。

周日至下周二期間受到滯留鋒影響，各地天氣不穩，有短暫陣雨或雷雨，西半部、東北部為滯留鋒主要影響區域，由於周末滯留鋒位置在台灣附近南北擺盪，不確定性較高，部分區域可能出現劇烈天氣，氣象局將持續追蹤預報。