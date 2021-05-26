　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全台周末有雨到下周！首波滯留鋒面要來了　「2度南壓」時間曝

▲▼下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車,通勤,交通。（圖／記者李毓康攝）

▲周末起天氣不穩定。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

首波滯留鋒面要來了！根據中央氣象局今天（26日）上午11時最新預報，今年梅雨季首波滯留鋒面周日影響到下周二，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。天氣風險公司天氣分析師賴忠瑋表示，周末鋒面再接近，預計各地午後雷陣雨的機率都會增加；下周一鋒面有機會再更往南壓到台灣附近，預計全台各地都會有降雨的機會，鋒面的停留時間大約到周三，周四鋒面略往北抬，周五鋒面將再往南壓，各地天氣再轉趨不穩定。

賴忠瑋今在臉書指出，今高壓東移出海，東北風轉成較暖的偏東風至偏南風，雲量減少，又會轉成晴朗炎熱的穩定天氣，中南部則還是持續晴朗炎熱，各地中午氣溫都可達32到34度，南部仍有局部37度以上高溫出現的可能性；今山區仍有午後雷陣雨，但和周二比較起來，降雨範圍會縮小，降雨量也會減少。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賴忠瑋說，今台灣的天氣穩定炎熱，除了風向轉變為偏東風至南風之外，太平洋高壓今起也會逐漸往西延伸到台灣附近，在高壓的沉降氣流抑制之下，午後雷雨的機會也跟著降低，預計太平洋高壓的影響會持續到周五；也就是說，今天開始到周五都會比較炎熱穩定，偶有局部午後雷雨。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

賴忠瑋分析，預計今、周四長江流域附近將再有鋒面雲系建立，未來幾天也會逐漸南下，大約在周五就會接近台灣北部海面，讓台灣再處於鋒前不穩定帶；周六及周日西南風將再增強，帶來南方的潮濕空氣，預計各地午後雷陣雨的機率都會增加，中國南方及台灣海峽附近也容易有對流發生，帶來陣雨，甚至要留意有局部較大雨勢發生。

賴忠瑋表示，下周一這波鋒面的位置有機會再更往南壓到台灣附近，預計全台各地都會有降雨的機會，鋒面的停留時間大約到周三，周四鋒面略往北抬，周五鋒面將再往南壓，各地天氣再轉趨不穩定；雖天氣預報還是有變動度存在，不過，資料顯示下周的鋒面系統位置會比較偏南，台灣的降雨可期，不過實際上還是要謹慎評估，節約用水。

氣象局預報，今、周四各地大多為多雲到晴、高溫炎熱，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨，午後西半部山區及東北部地區有局部短暫雷陣雨，今午後大台北地區亦有零星短暫雷陣雨。

氣象局說，周五、周六鋒面位於台灣北部海面及西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；周六北部及東北部地區亦有短暫陣雨或雷雨；周日至下周二滯留鋒面影響，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

ET快訊
中和某公司下令「確診要懲處、取消年終」　侯友宜回應了
南投要買30萬劑「復必泰」疫苗　她爆：有發生瑕疵效期只到6月
快訊／還缺5萬劑！　新北重災區僅分配1.8萬劑疫苗
快訊／中正一分局派出所警員「快篩陽性」
《時代》評台灣防疫是「吹牛」　前外交官：台人看了應很不舒服
繳不出租金、貸款怎辦？律師曝「就讓房東告」：輸了不會如何
發票中1萬！他點開通知秒心寒　眾人一看：也太剛好
快訊／疫情太嚴重　金曲獎小巨蛋頒獎典禮延期
重症醫曝「身上2部位」最容易沾病毒！返家1動作自保

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今起「北患南送」　中國附醫清空第一醫療大樓、榮總急調90多床

疫調匡列太慢！北市聯醫工會：有護理師7天期滿才被通知要隔離

不斷更新／疫苗荒！全台庫存總整理　北市已一瓶不剩

不定額補助！觀光業按「營運衰退比例」紓困　旅行社取消出團也補

林明溱要買「復必泰」疫苗　蔡培慧爆：發生過瑕疵且效期只到6月

北市聯醫「醫療崩壞」！指揮中心：患者轉送外縣市、重症才住院

停課撞期末考、疫情衝擊大學指考！教育部下午邀22縣市開視訊會

疫情無法上街賣雜誌⋯《大誌》啟動線上訂　幫販售員度過難關

失智長輩不戴口罩、吵著要出門！靠「這7招」破解就對了

停課延長「神器手掌」都打掉了　家長崩潰補貨：怕不夠

遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌

紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

焦凡凡當柯震東面唱「李毓芬+蕭亞軒」　宋芸樺長痘痘「意外公開戀愛祕密」XD

陳時中「哽咽心疼」警察確診 痛批不戴口罩、八大還要偷開

花招太多...三寶騎到一半脫安全帽 往後坐身體壓超低！舉腳踩油箱蓋

警查緝卡拉OK見移工群聚嗨唱！　闆娘辯：剛進場...累犯重罰30萬

外媒稱台灣是世界最危險地方？　多位外國友人力挺：完全不同意

《RM》成員操控相親..他突然唱歌超鬧XD　問智孝「要菸灰缸？」秒抓包光洙：你死定了

今起「北患南送」　中國附醫清空第一醫療大樓、榮總急調90多床

疫調匡列太慢！北市聯醫工會：有護理師7天期滿才被通知要隔離

不斷更新／疫苗荒！全台庫存總整理　北市已一瓶不剩

不定額補助！觀光業按「營運衰退比例」紓困　旅行社取消出團也補

林明溱要買「復必泰」疫苗　蔡培慧爆：發生過瑕疵且效期只到6月

北市聯醫「醫療崩壞」！指揮中心：患者轉送外縣市、重症才住院

停課撞期末考、疫情衝擊大學指考！教育部下午邀22縣市開視訊會

疫情無法上街賣雜誌⋯《大誌》啟動線上訂　幫販售員度過難關

失智長輩不戴口罩、吵著要出門！靠「這7招」破解就對了

停課延長「神器手掌」都打掉了　家長崩潰補貨：怕不夠

今起「北患南送」　中國附醫清空第一醫療大樓、榮總急調90多床

最低26折！築間餐飲集團開放外帶　和牛海陸便當200元有找

整形名醫張耀元涉嫌下藥性侵熟女　更一審仍判4年

八大行業無視禁令成破口　蘇貞昌：業者、工作者、顧客全都重罰

重溫拉昆市警局！黎明死線X惡靈古堡合作公開　里昂、吉兒回來了

全台10警染疫全在雙北！支援快篩站、追確診失聯...盼優先打疫苗

疫調匡列太慢！北市聯醫工會：有護理師7天期滿才被通知要隔離

狂噴殺蟲劑爆炸「門窗全被炸飛」　女重傷送醫...家人：噴到蚊香

1個「偶然」發現虛幣交易bug　9泰達幣大盜1晚撈2500萬

疫情求生！阿基師飯店十天業績破百萬　全靠牛肉麵、雞湯調理包

雲霄飛車高空脫軌「車廂翻覆」2少年被噴飛當場摔死！

生活熱門新聞

全台最小案例！2個月男嬰打完預防針發燒確診

三級警戒延至614！老闆秒宣布「資遣全公司」

阿中哭了！他揭2源頭被輕放：人民才想哭

雙北確診往南送！萬華女下車才知道去哪

員工好衰　公司下令：一人確診就取消年終獎金

多人無預警猝死！醫師曝「快樂缺氧」可怕症狀

陳時中為染疫警落淚　警界同仁因這2點不領情

重症醫曝「身上2部位」最容易沾病毒！返家1動作自保

阿婆急救！兒拒插管　道別惹鼻酸

全台三級延長！　「居家辦公」卻跑出去玩最重關7年

板橋500例淪重災區　一張圖曝黃昏市場「恐怖群聚」

整片X光白掉！確診看似「輕症」24小時急速惡化插管

獨／雲科大成無罩天堂　多人未戴口罩+聊天

她請假顧孩下個月吃土！他霸氣一句話暖哭網

更多熱門

相關新聞

解旱有望！　典型梅雨鋒南北徘徊5天時間曝

解旱有望！　典型梅雨鋒南北徘徊5天時間曝

解旱有望！氣象專家吳德榮提醒，周六起台灣逐漸進入「典型梅雨鋒面」南北徘徊的天氣型態，歐洲模式模擬周六、周日梅雨鋒在北部近海，下周一至下周三，梅雨鋒在北部陸地，台灣處在很不穩定的大氣中，有激發「中小尺度」天氣系統的條件，並有「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間大雨、冰雹…）發生且累積大量降雨的機率，對極度缺水的狀況，可望獲得相當程度緩解。

半個台灣有感！　花連凌晨連2震

半個台灣有感！　花連凌晨連2震

雨下到南部了！南高屏8縣市大雨特報

雨下到南部了！南高屏8縣市大雨特報

水情艱困北彰化限水再加8小時　供水站增至68處救急

水情艱困北彰化限水再加8小時　供水站增至68處救急

午後劇烈暴雨　今輪到中南部山區

午後劇烈暴雨　今輪到中南部山區

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局鋒面梅雨賴忠瑋

讀者迴響

熱門新聞

全台最小案例！2個月男嬰打完預防針發燒確診

三級警戒延至614！老闆秒宣布「資遣全公司」

阿中哭了！他揭2源頭被輕放：人民才想哭

雙北確診往南送！萬華女下車才知道去哪

員工好衰　公司下令：一人確診就取消年終獎金

林千又無視疫情遊花蓮！高調狂曬「無罩美照」

血月明晚降臨！印度神童：好兆頭

多人無預警猝死！醫師曝「快樂缺氧」可怕症狀

陳時中為染疫警落淚　警界同仁因這2點不領情

重症醫曝「身上2部位」最容易沾病毒！返家1動作自保

阿婆急救！兒拒插管　道別惹鼻酸

全台三級延長！　「居家辦公」卻跑出去玩最重關7年

女吃到飽夾百顆鮑魚　老闆錄影羞辱掀眾怒

楊志良曝台灣回到2級時間點「至少到明年」

快訊／板橋獨居男「喘氣」緊急送醫　採檢陽性搶救後死亡

更多

最夯影音

更多
遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌

遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌
紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

焦凡凡當柯震東面唱「李毓芬+蕭亞軒」　宋芸樺長痘痘「意外公開戀愛祕密」XD

焦凡凡當柯震東面唱「李毓芬+蕭亞軒」　宋芸樺長痘痘「意外公開戀愛祕密」XD

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面