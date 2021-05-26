全台周末有雨到下周！首波滯留鋒面要來了　「2度南壓」時間曝

▲周末起天氣不穩定。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

首波滯留鋒面要來了！根據中央氣象局今天（26日）上午11時最新預報，今年梅雨季首波滯留鋒面周日影響到下周二，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。天氣風險公司天氣分析師賴忠瑋表示，周末鋒面再接近，預計各地午後雷陣雨的機率都會增加；下周一鋒面有機會再更往南壓到台灣附近，預計全台各地都會有降雨的機會，鋒面的停留時間大約到周三，周四鋒面略往北抬，周五鋒面將再往南壓，各地天氣再轉趨不穩定。

賴忠瑋今在臉書指出，今高壓東移出海，東北風轉成較暖的偏東風至偏南風，雲量減少，又會轉成晴朗炎熱的穩定天氣，中南部則還是持續晴朗炎熱，各地中午氣溫都可達32到34度，南部仍有局部37度以上高溫出現的可能性；今山區仍有午後雷陣雨，但和周二比較起來，降雨範圍會縮小，降雨量也會減少。

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賴忠瑋說，今台灣的天氣穩定炎熱，除了風向轉變為偏東風至南風之外，太平洋高壓今起也會逐漸往西延伸到台灣附近，在高壓的沉降氣流抑制之下，午後雷雨的機會也跟著降低，預計太平洋高壓的影響會持續到周五；也就是說，今天開始到周五都會比較炎熱穩定，偶有局部午後雷雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



賴忠瑋分析，預計今、周四長江流域附近將再有鋒面雲系建立，未來幾天也會逐漸南下，大約在周五就會接近台灣北部海面，讓台灣再處於鋒前不穩定帶；周六及周日西南風將再增強，帶來南方的潮濕空氣，預計各地午後雷陣雨的機率都會增加，中國南方及台灣海峽附近也容易有對流發生，帶來陣雨，甚至要留意有局部較大雨勢發生。

賴忠瑋表示，下周一這波鋒面的位置有機會再更往南壓到台灣附近，預計全台各地都會有降雨的機會，鋒面的停留時間大約到周三，周四鋒面略往北抬，周五鋒面將再往南壓，各地天氣再轉趨不穩定；雖天氣預報還是有變動度存在，不過，資料顯示下周的鋒面系統位置會比較偏南，台灣的降雨可期，不過實際上還是要謹慎評估，節約用水。

氣象局預報，今、周四各地大多為多雲到晴、高溫炎熱，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨，午後西半部山區及東北部地區有局部短暫雷陣雨，今午後大台北地區亦有零星短暫雷陣雨。

氣象局說，周五、周六鋒面位於台灣北部海面及西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；周六北部及東北部地區亦有短暫陣雨或雷雨；周日至下周二滯留鋒面影響，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。