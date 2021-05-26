台中泰安附幼傳播鏈暴增至15人　感染源頭是她！去過萬華基隆

▲台中市政府重啟泰安國小附設幼兒園前進指揮所，緊急召回200人做PCR檢測。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市疫情不斷升溫，本土今天新增11例，其中有8例全部來自西屯區泰安國小附設幼兒園案，讓整個傳播鏈擴增到15人。市府追查發現，今天確診個案中，有兩名泰安附幼老師的小孩就讀國小部也染疫，緊急召回200名師生、家人全部重做PCR檢測，目前初判，幼兒園的主任有萬華、基隆旅遊史，疑似就是這起群聚案的感染源頭。

台中市政府今日下午召開台中市疫情指揮中心記者會，市長盧秀燕表示，泰安國小附幼群聚案除了前兩日公布的案4735（女廚工）、案4736（女廚工的先生）、案4737（女廚工的女兒）、案5446（女廚工的兒子）、案5300（婦幼1號老師）、案5444（婦幼2號老師小五女兒）、案5447（幼兒園家長、案6101媽媽）。

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▲泰安附幼群聚關係圖。（圖／市府提供）



今日再新增8例，包括案5635（婦幼2號老師）、5636（婦幼1號老師的父親）、5642（附幼主任）、6102（主任小一兒子）、6101（幼兒園學生、案5447兒子），以及尚未編號的3例，合計15例，目前均已送醫隔離治療。

盧秀燕透露，雖然泰安國小附幼案新增確診者，主要以幼兒園老師及其小孩、家人為主，但其中2名老師的小孩均就讀泰安國小小學部，為加強防堵疫情，因此重啟已撤離的前進指揮所，針對小學部師生約200多人，全面升級進行PCR檢驗。

衛生局長曾梓展表示，案5642泰安附幼主任，5月7日至9日曾到萬華、基隆旅遊，因案4735女廚工確診，經衛生局通知採驗後確診，研判案5642旅遊史為此次泰安附幼染疫源頭；而該名主任就讀泰安國小1年級的兒子案6102，也跟著一起至萬華、基隆旅遊。

曾梓展強調，泰安附幼群聚感染人數雖有增加，但分析感染範圍，發現染疫學童大多數為染疫老師的小孩，因同住、頻繁接觸染疫，顯示感染擴及校園學生層面較低，請家長不用太過擔心。

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