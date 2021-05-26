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台中泰安附幼風暴擴大8確診！200師生PCR檢測　美樂地第3包廂染疫

記者游瓊華／台中報導

新冠肺炎疫情持續嚴峻，中央流行疫情指揮中心今天（26日）公布台中新增11例本土確診個案，當中光是泰安附幼就有5個確診，包括泰安附幼園長、老師、學童及其家人，泰安附幼群聚染疫有升溫趨勢，另外還有3人未列案號，總計又有8人染疫，泰安附幼傳播鏈已達15人。市府今天緊急重開泰安前進指揮所，將泰安國小200名師生召回做PCR檢測。

▲台中市盧秀燕記者會 。（圖／市府記者會）

▲台中防疫記者會，市長盧秀燕宣布本土確診新增11例 。（圖／翻攝盧秀燕臉書）

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不僅泰安附幼群聚案升溫，美樂地KTV群聚案又爆出第3間包廂裡的中科大學生確診，累計美樂地KTV傳播鏈已經造成18人染疫，包括朝陽科大及其家人、中醫大學生以及中科大學生、美樂地員工等。

台中市長盧秀燕今天在記者會上呼籲，中央盡快採購疫苗，讓更多民眾可以接種，加上疫情衝擊經濟，也請中央盡快通過預算補助，再者，台中以製造業為重鎮，建議中央應開放給各企業自設快篩站，市府將挹注建置快篩站的資源。

衛生局長曾梓展針對今日確診案例說明，新增11例本土確診個案中5例與泰安群聚案有關，分別為案5635、案5636、案5642、案6101、案6102，另有尚未編號的3例，目前均已送醫隔離治療。

5例中案5642為泰安附幼園長，為豐原區41歲女性，5月7日至9日曾有萬華、基隆旅遊史，5月12日開始喉嚨乾癢，因症狀輕微未就醫，5月19、20日至泰安附幼上班，因泰安附幼廚工確診事件，5月24日早上自行到醫院快篩陰性，同日下午接獲衛生局通知前往台中榮總採檢，確診陽性。

案5635為泰安附幼老師，為大雅區43歲女性，近期無旅遊史，5月19、20日到校上班，與確診同事（案4735、案5300）共餐，5月19日至馬岡市場購物，5月21日在家分流上班。該案於5月22日咳嗽、5月23日喉嚨痛，5月24日因案4735確診被通知採檢，當日與大女兒（案5444）共同收治醫院隔離。目前家戶接觸者與職場接觸者先前已全數匡列採檢。

案6101為泰安幼兒園學童，為案5447的兒子、亦是案5300學生，為西屯區4歲男性，無出現新冠肺炎相關症狀，5月23日曾與母親至7-11福廣門市購物，5月24日列為居家隔離並安排採檢，確診陽性。目前同住家屬皆以匡列居家隔離並完成採檢。

案6102為案5642老師的小孩，為泰安國小一年級生、豐原區6歲男童，5月7日至9日與家人至北部旅遊，5月18日發燒請假未到校，5月19日學校停課都在家中，5月24日下午泰安國小篩檢站快篩陰性，再至醫院採檢PCR確診陽性。目前案家屬其餘4人皆已匡列居家隔離並完成採檢。

案5636為昨日公布案5300同住父親，為大雅區69歲已退休男性，無出現新冠肺炎相關症狀，也無公共場域活動史，5月24日列為居家隔離並安排採檢，確診陽性。目前同住家屬皆以匡列居家隔離並完成採檢。

另案5640為昨日公布案5448妻子，為東區42歲女性，為公司採購，近期無旅遊史，5月21日喉嚨痛，5月22日曾至建國市場與全聯大智店，5月23日發燒、5月24日就醫採檢確診陽性。該案於工作期間中午在自己位置用餐，其他人在餐廳梅花座用餐，公司有落實安裝隔板、全程戴口罩措施，因此無匡列職場接觸者，另已通知公所、市場、店家消毒。

▲台中市盧秀燕記者會 。（圖／市府記者會）

▲泰安附幼群聚感染傳播鏈已達15人。（圖／市府提供）

案5639為案5303姊姊、案5448與案5640女兒，為東區9歲女童、國小二年級生，無出現新冠肺炎相關症狀，5月19日停課後皆在家中，5月24日列為居家隔離並安排採檢，確診陽性。目前同住家屬皆已匡列居家隔離，除爺爺行動不便未採檢外，其餘皆已完成採檢。

另新增1例美樂地KTV夜唱群聚案，案6100為北區22歲女性，為台中科大學生，5月13、14日曾至台中美樂地KTV夜唱，5月17日自台中搭乘晚間7時17分開往嘉義的自強號返家，5月20日因喉嚨沙啞曾至診所就醫，5月21日收到簡訊通知為可能接觸者至鄰近醫院採檢，5月24日接獲嘉義市衛生局通知採檢結果陽性，收治負壓隔離病房治療。該案同住父母2人已列為居家隔離。

▲台中市盧秀燕記者會 。（圖／市府記者會）

▲美樂地KTV群聚延燒到第3包廂，今傳出連中科大學生也染疫 。（圖／市府提供）

案5637為西屯區37歲男性，為寵物美容師及植栽藝術，在家接案未與客戶接觸，為案5076同住伴侶。近日無出國或旅遊史，也無參加聚餐。因該案本身有免疫疾病，5月24日曾至西屯區健保署中區辦公室辦健保卡，當日凌晨發燒不適至醫院就醫採檢，5月25日報告確診陽性。案家戶接觸者共1人（案5076），已確診住院。

案5641為龍井區23歲女性，為昨日公布案3128女友，自5月17日起與男友待在租屋處未外出，5月20日因被匡列為接觸者也安排採檢，之後返回租屋處居家隔離，此次PCR報告陰性。5月23日該案因喉嚨痛不適就醫再次採檢，後衛生局安排個案入住隔離飯店，5月25日確診陽性。目前案家戶接觸者共1人（案3128），已確診住院，也已通知隔離飯店加強消毒。

案5638為西屯區71歲女性，5月12日至14日曾有雙北旅遊史，5月19日因不舒服微燒、耳後痛、肌肉痛至典安藥局拿藥，症狀無改善，當日有至西屯區水崛頭黃昏市場購物，5月22日至診所就醫，5月24日症狀無改善，發燒攝氏39度，至醫院採檢確診陽性，感染源不明。目前同住家屬1人已列居家隔離，藥局、診所也已通知進行消毒。

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